Евро подорожал на торгах в Минске 14.05.2019, 13:34

На Белорусской валютно-фондовой бирже 14 мая прошли очередные торги валютами.

Доллар на торгах 14 мая подешевел, евро и российский рубль подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подешевел на Br0,0002 до Br2,0986 за $1 (на торгах 13 мая - Br2,0988 за $1).

Евро подорожал на Br0,0014 до Br2,3585 за 1 евро (на торгах 13 мая - Br2,3571 за 1 евро).

Курс российского рубля стал выше на Br0,0028 и составляет Br3,2108 за 100 российских рублей (13 мая - Br3,208 за 100 российских рублей).