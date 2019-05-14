Глава МИД Украины обсудил с Владимиром Зеленским Беларусь 2 14.05.2019, 13:40

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Павел Климкин

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Павел Климкин считает, что «в Беларуси не должно стать больше России».

В МИД Украины пока не говорят, изменятся ли отношения Беларуси и Украины после избрания президентом Владимира Зеленского. Но считают Беларусь «фундаментально важным соседом». Об этом журналистам на саммите Восточного партнерства заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет tut.by.

Глава МИД отметил, что он уже обсудил отношения Украины и Беларуси с новоизбранным президентом. Но поделиться деталями разговора не может.

— Я в том числе эту тему тоже обговаривал с новоизбранным президентом, но рассказать подробности не могу. Могу сказать лишь, что я считаю, что Беларусь для нас фундаментально важный сосед, как страна, где не должно стать больше России, — заявил Климкин.