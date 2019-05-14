Исследование: Люди больше доверяют ученым, которые делают селфи 14.05.2019, 13:56

«Научные селфи» повышают симпатию и доверие к ученым в глазах общественности.

Группа психологов из Канады и США выяснили, что люди больше доверяют ученым, которые делают селфи и активно ведут соцсети. За основу исследования было взято понятие о социальном познании, согласно которого люди оцениваются друг другом на основании душевности, то есть дружелюбия, альтруизма и т. д., и компетентности, пишет журнал «Нож».

Снимки для эксперимента выбрали из десятков инстаграм-аккаунтов ученых по всему миру. Их разделили на пять групп: контрольную, где были обычные изображения разных людей; с научными объектами или оборудованием, с указанием мужского имени под фото; то же самое, но с указанием женского имени; мужчины-ученые на фоне научных объектов или оборудования; то же самое, но с изображением женщин-ученых.

Затем фотографии показали 1620 добровольцам — им предложили оценить свои впечатления от снимков. Выяснилось, что «научные селфи» повышают симпатию и доверие к ученым в глазах общественности. При этом никто не усомнился в их компетентности.

Выше всех в «рейтинге душевности» оказались женщины-ученые. Исследователи отмечают, что добровольцы были удивлены, как много их работает в этой «мужской сфере».

«Люди, которые рассматривали изображения с лицами ученых, начинали видеть их не как принадлежащих к какой-то незнакомой группе стереотипно социофобных гениев, а как обычных людей с нормальными интересами», — прокомментировала результаты работы ведущий автор исследования Пейдж Жарро.