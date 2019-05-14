Стало известно, когда в Беларусь прибудет новый посол РФ

Стало известно, когда в Беларусь прибудет новый посол РФ2
- 14.05.2019, 14:00
«Сменщик» посла Бабича пока занят своими нынешними обязанностями.
Новый посол России в Беларуси сенатор Дмитрий Мезенцев намерен отправиться в Беларусь в конце мая. Об этом он сообщил агентству РИА «Новости».
Как пояснил Мезенцев, пока он занят своими нынешними обязанностями.
— Пока что у меня полномочия сенатора, 21 мая я буду присутствовать на заседании комитета Совфеда по экономической политике, — отметил Мезенцев, который является главой этого комитета.
Напомни, Дмитрий Мезенцев заменил на посту посла РФ в Беларуси Михаила Бабича, который был отозван Путиным.