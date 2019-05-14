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Стало известно, когда в Беларусь прибудет новый посол РФ

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  • 14.05.2019, 14:00
Дмитрий Мезенцев
Фото: ria.ru

«Сменщик» посла Бабича пока занят своими нынешними обязанностями. 

Новый посол России в Беларуси сенатор Дмитрий Мезенцев намерен отправиться в Беларусь в конце мая. Об этом он сообщил агентству РИА «Новости».

Как пояснил Мезенцев, пока он занят своими нынешними обязанностями.

— Пока что у меня полномочия сенатора, 21 мая я буду присутствовать на заседании комитета Совфеда по экономической политике, — отметил Мезенцев, который является главой этого комитета.

Напомни, Дмитрий Мезенцев заменил на посту посла РФ в Беларуси Михаила Бабича, который был отозван Путиным.


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