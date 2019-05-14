Брежневским путем Федор Крашенинников

14.05.2019, 14:17

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Фото: Getty Images

Годы не щадят публичного образа авторитарных правителей.

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги! Команда президента одержала победу со счетом 14:7! Путин вышел на лед в качестве нападающего, открыл счет в первом периоде и привел свою команду к победе! — возвестили вечером 10 мая информагентства и множество других СМИ, а интернет заполнился репортажами с эпохального матча. Списать такое внимание провластных СМИ к матчу на случайность конечно же нельзя, мы явно видим пропагандистскую акцию, цель которой — напомнить населению о том, что лидер нации бодр, резв и находится в отличной спортивной форме. И пусть полуголым его больше не показывают, но это явное продолжение традиции презентовать Владимира Владимировича как неувядающего сверхчеловека.

Вот только 10 забитых шайб, о которых возвестили миру, наводят на мысль о некоторой чрезмерности, а просмотр распространенного RT ролика с одним из голов оставляет неловкое ощущение: именитые партнеры президента беззастенчиво подыгрывают ему, а он или не замечает этого, или так изначально все и задумывалось.

Спустя некоторое время количество забитых лично президентом шайб уменьшили сначала до 9, потом до 8, но это только заставляет еще раз задуматься о сути происходящего.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕЛЕСНОСТИ

Телесность правителя, тем более авторитарного — это всегда государственная политика. Маленького, рябого, старенького и сухорукого Сталина до самой смерти изображали широкоплечим усатым богатырем в самом расцвете мужских сил. Каким он был на самом деле, знали только лично встречавшиеся с ним люди, потому что качество кинохроники того времени и отсутствие крупных планов позволяло сохранять интригу.

Все это вполне логично: и враги, и соратники, и население — все должны видеть, что вождь здоров и бодр, а значит думать о его уходе не стоит.

Возникшая на преодолении сталинизма идея о необходимости постоянно показывать вождя населению сыграла злую шутку с рано одряхлевшим Леонидом Брежневым.

Сейчас, когда рабочий день президента — тайна для граждан, а на людях он показывается крайне редко и все больше в постановочных съемках, получить объектное представление о его физической форме тоже довольно сложно.

В отличие от Путина, Леониду Ильичу приходилось отрабатывать постоянную программу пребывания на публике, и в итоге это само по себе превратилось в анекдот, потому что чем чаще его показывали, тем явственнее видна была его прогрессирующая телесная, а потом и умственная немощь.

Андропов и Черненко были столь очевидным образом нездоровы и стары, что с этим ничего нельзя было сделать, и предсмертное голосование Черненко в больничной палате стало низшей точкой падения советской власти в смысле репрезентации своего лидера.

Горбачев на этом фоне был демонстративно молод и очевидным образом здоров, что на первых порах обеспечило ему любовь уставшего от геронтократии населения. Важно не забывать, что Горбачев получил власть в 54 года, а к 61 году уже оказался не у дел.

Ельцин сразу оказался на перекрестке двух традиций: с одной стороны, Горбачев приучил страну к бодрому, публичному и моложавому лидеру, с другой стороны, сам он был ровесником Горбачева и получил реальную власть над страной в возрасте, когда Горбачев уже сошел с политической арены.

Первое время цветущая физическая форма нового лидера России широко демонстрировалась. Но уже к 1996 году стало очевидным, что президент дряхлеет и болеет и дальше будет только хуже, а использование старых «теннисных» снимков во время кампании 1996 года только нагляднее демонстрировало печальный регресс.

В конце 1999 года Борис Николаевич ушел со своего поста, оставшись в истории как очень больной и немолодой человек — при том что ему было всего 68 лет.

ПУТИН — ЭТО НЕ ЕЛЬЦИН!

Публичный образ Владимира Путина, и это вовсе не секрет, создавался как политтехнологический продукт — отталкиваясь от запросов граждан. А они, как показывали опросы, хотели Штирлица — молодого, энергичного, интеллигентного «силовика». А самое главное — население хотело кого-то во всем противоположного Ельцину. В таком образе — «Штирлица» и «не-Ельцина» — Владимира Владимировича и презентовали стране, таким она его и полюбила.

Прошло 20 лет, но значительная доля наших сограждан все еще воспринимает его именно так — ведь и ядерный электорат Путина за это время постарел на те же самые два десятилетия, и те, кому он казался молодым в 2000 году, вполне могут считать его таковым и сегодня, особенно если им самим ближе к 80.

Культ молодого и спортивного президентского тела все годы правления Путина играл важную роль именно потому, что на старте своего восхождения во власть молодость и телесная бодрость были важными козырями. Дзюдо, плавание за амфорами, позирование с обнаженным торсом и полет со стерхами — все это важные пункты пропаганды: это вам не Ельцин и не Брежнев!

Но годы берут свое, телесность Владимира Владимировича переживает естественный закат, и это все труднее скрывать. В начале своего правления он был моложе и здоровее Ельцина, сейчас же он сам — почти ровесник того самого Ельцина, которого заставили сложить президентские полномочия и сдать власть преемнику: в 2019 году Владимиру Путину столько же лет, сколько было Борису Ельцину в 1998-м.

Единственное, что остается в такой ситуации — пытаться снова и снова показать, что даже в ельцинском возрасте он все равно не Ельцин, потому что Ельцин не играл в хоккей, а «работал с документами».

С одной стороны, демонстрация президентской бодрости имеет смысл и нужна его сторонникам и окружению — мол, все нормально, старик бодр и энергичен, не дождетесь. С другой стороны, настораживает какая-то истеричная нарочитость этой пропаганды: 10 шайб в ворота (или 8, как позже скорректировали) — это все-таки перебор, даже с учетом того, что и остальные игроки «Ночной лиги» вовсе не юноши.

БРЕЖНЕВСКИМ ПУТЁМ

Дряхлый и старый Леонид Ильич Брежнев покинул власть и наш мир в возрасте 74 лет: его тяжелое состояние здоровье объяснялось не столько возрастом, сколько перенесенными болезнями.

К счастью, ему или его окружению хватало такта не показывать в программе «Время» полуголого лидера СССР — при том что китайская пропаганда, например, не чуралась тиражировать образ пожилого Мао Цзедуна, переплывающего реку Янцзы.

К несчастью, Брежнева чествовали как мыслителя и неутомимого труженика. Непрекращающийся поток славословий, явно незаслуженных почетных званий, орденов и государственных премий стал анекдотом еще при жизни Брежнева, а в годы перестройки и вовсе был увековечен как важнейшее наследие этого политика. Казалось бы, повторять все это в России никто никогда больше не решился бы — но нет, все вернулось, хоть и на новый лад.

Сам Путин не грешит любовью к орденам и званиям, зато его окружение себя не сдерживает — чего стоит один Сергей Шойгу, не стесняющийся позировать в увешанном орденами и медалями мундире, который уже вполне напоминает парадный китель маршала Брежнева.

Но многим ли лучше орденов и медалей эти самые баснословные 10 шайб (все-таки изначально ведь urbi et orbi было сообщено именно это количество!), якобы забитые за один матч 67-летним любителем хоккея?

Неужели некому сказать президенту, что он уже не молод и дальнейшая эксплуатация темы его бодрости, граничащей со сверхспособностями, становится просто комичной? Неужели он сам этого не понимает?

И непонятно, что в этой ситуации страшнее — то, что Путин терпит вокруг себя бессовестных подхалимов, которые врут ему в глаза о его цветущей физической форме и готовы тиражировать всей мощью госпропаганды байку про пресловутые 10 путинских голов, или то, что он сам искренне верит, что побеждает соперников благодаря своей молодости, энергии и «фартовости», а не потому что они ему подыгрывают.

Федор Крашенинников, newtimes.ru