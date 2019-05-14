Могилевский идеолог отказала в пикете против себя самой 14.05.2019, 14:52

Алла Галушко

Фото: oobsg.by

Активисты намерены добиться отставки Аллы Галушко.

Заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко отказала могилевским активистам в проведении 14 мая пикета, передает «Белсат».

Активист Владимир Шанцев и областной координатор Белорусской христианской демократии Олег Аксенов собирались провести собрание на стадионе на улице Челюскинцев с требованием отставки Аллы Галушко, ответственной за идеологическую работу.

Как рассказал Владимир Шанцев, заявители, согласно законодательству, уведомляли о намерении провести массовую акцию в разрешенном для этого месте. Но на основании того, что в обращении было написано слово «заявление», а не «уведомление», им было отказано.

«Заявление нужно подавать за 15 дней, но мы подавали уведомление. Хотя и назвали его заявлением. Но из текста ясно, что это уведомление. Мы не просили разрешения, мы уведомили, что проводим пикет», – отметил активист.

Могилевские оппозиционеры «не стали играть в игру слов» из-за отказа, а изменили слова в тексте и подали уведомление на другую дату, рассказал Владимир Шанцев.

«Подождем еще неделю», – добавил он.

Причиной проведения пикета активист назвал отклонение всех заявок на массовые акции на основании различных поводов.

«В обозримом прошлом ни один пикет, ни одна массовая акция оппозиционным партиям разрешены не были», – сказал наш собеседник.

Также он назвал практически невозможными условия заключения договоров на проведение массовых акций и излишнюю забюрократизированность процесса. Причины этого заявители пикета видят в том, что Алла Галушко не упрощает бюрократические процедуры и не делает более легкой жизнь горожан – «она не на своем месте».