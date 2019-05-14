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Ученые узнали состав воды, содержащейся в человеке

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  • 14.05.2019, 14:58
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Специалисты исследовали химические элементы в разных органах.

В Томском политехническом университете и Павлодарском государственном педагогическом университете установили состав воды, содержащийся в живых организмах. Об этом сообщает Vzglyad.az со ссылкой напресс-службу ТПУ, сообщает korrespondent.net.

Для исследования специалисты использовали воду из органов семимесячного поросенка. По физиологическим характеристикам она максимально близка к той, что содержится в теле человека.

Ученые изучили жидкость из крови, селезенки, печени, почки, легкого, мышечную ткань и подкожный жир. Воду добыли с помощью вакуумной установка, а затем нагревали до образования конденсата.

Оказалось, что в воде из живого организма содержится 70 химических элементов, в том числе уран, торий, бром, свинец, железо, алюминий и редкоземельные элементы. В мышцах высокий уровень железа, в крови – бария, брома, свинца и висмута. Больше всего в жидкостях натрия, кальция, кремния и калия.

Кроме того, химический состав отличается в разных органах. Так, в крови накапливаются 25 элементов, а в селезенке – 19.

Ученые надеются, что подобные исследования помогут в оценке экологической ситуации. Сейчас для этого анализируют растения, почвы и другие компоненты.


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