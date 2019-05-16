Семь странных зданий, строительство которых «продавил» Лукашенко 35 16.05.2019, 8:45

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Во сколько это обошлось белорусам?

Лукашенко дает указания по строительству «объектов государственного значения» с самого начала своего правления. UDF.BY составил список самых грандиозных зданий, появившихся при его лоббировании.

Дворец Республики

Проект Дворца спроектировали еще в советское время, вроде бы инициатором его строительства был Петр Машеров. В первой половине 90-х реализация проекта оказалась под вопросом из-за отсуствия финансирования. Многие помнят, как на Октябрьской площади стоял забор, скравывший долгострой.

В 1997 году Лукашенко посетил заброшенную стройку и дал указание ее продолжить. Огромное здание окончательно сдали в эксплуатацию в 2001 году. Из-за своего внешнего вида Дворец был прозван в народе «саркофагом».

В первые годы после открытия в здании проходили знаковые мероприятия, но сегодня эта площадка уже не используется властями так активно как раньше. Популярные артисты выбирают для проведения концертов другие места. Пока трудно представить, как здание впишется в будущее.

Железнодорожный вокзал

Судьба здания напоминает историю Дворца Республики. В 90-х объект был долгостроем, пока Лукашенко не решил лично вмешаться и дать указания закончить возведение объекта в кратчайшие сроки.

Открыли вокзал накануне нового 2001 года, но на самом деле работы по его строительству велись еще год. По итогу первоначальный проект не был полностью реализован.

Национальная библиотека

Целесообразность строительства грандиозного здания под библиотеку не была очевидной ни в 2002 году, ни сейчас. Критики обращали внимание, что за гораздо меньшие деньги можно было бы оцифровать все книги и документы, чтобы каждый гражданин имел к ним доступ через интернет.

Но по инициативе Лукашенко масштабная стройка была развернута и окончена в 2006 году. Правитель страны назвал здание Национальной библиотеки символом современной Беларуси.

«Минск-Арена»

При Лукашенко в Беларуси построили десятки ледовых дворцов, но главных и самым большим из них стала 15-тысячная «Минск-Арена», которую торжественно открыли в начале 2010 года.

Здание выглядит современным и сегодня. Здесь регулярно проводятся спортивные соревнования и развлекательные мероприятия. Для артистов «собрать «Минск-Арену» считается престижным.

Главная претензия к «Минск-Арене» финансовая. Ее строительство стоило порядка 350 млн долларов. И по всей видимости, объект остается нерентабельным, ежегодно высасывая из бюджета приличные деньги.

Музей Великой Отечественной войны

Прежнее здание музея на Октябрьской площади снесли, даже несмотря на статус памятника архитектуры. Новое открыли в 2014 году с участием Лукашенко и Путина. Музей масштабный и просторный, но его критикуют за невысокого уровня интерактивность и функциональность, которые существенно уступают аналогичным объектам в Европе и даже соседних странах.

Дворец Независимости

Открытый в 2013 году Дворец – один из самых спорных объектов страны по ряду критериев – прежде всего, по целесообразности строительства. Что только не говорил Лукашенко, оправдываясь за него: что это не его резиденция, что на строительство здания не пошло ни одного бюджетного рубля, что все внутри там белорусского производства, что Дворец будет открыт для людей.

По большому счету ничего из сказанного не доказано. Здание используется для нужд Лукашенко, его стоимость до сих пор засекречена.

Спорным Дворец выглядит и с архитектурной точки зрения. Здание выглядело несовременным и некрасивым еще на момент открытия.

Верховный суд

Торжественно открытое месяц назад новое здание Верховного суда также вызывает много вопросов. Раньше судебная система вполне справлялась без него. Хотя логика Лукашенко понятна.

«Создание этого центра говорит о том, что мы раз и навсегда в свое время взяли курс на суверенитет и независимость нашего государства. И в этом государстве должны быть не только хорошо функционирующие ветви власти, но и нормальные символы каждой власти», – заявил Лукашенко.

Во многих странах действительно есть помпезные здания Верховного суда. Загвоздка в том, что пока в Беларуси не будет независимой судебной власти, никакими символами и зданиями не удастся убедить граждан в ее наличии. Следовательно не будет места этому объекту в истории.