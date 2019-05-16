Предприниматель: Люди берут вещи в долг под запись в тетрадке 33 16.05.2019, 9:11

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К чему привели «сюрпризы» властей для ИП.

В Беларуси почти половина индивидуальных предпринимателей собирается закрыть свой бизнес в течение ближайшего времени. Многие из них готовы уехать из страны. Такие данные были получены во время опроса почти тысячи предпринимателей.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию сайт Charter97.org попросил предпринимателя и представителя Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктора Марчика:

- Я буквально сегодня был на нашем слонимском рынке, где разговаривал с предпринимателями. Хочу отметить, что на рынке было пусто. Я прошелся по нему и вообще не нашел покупателей. Предприниматели просто сидят, ведут разговоры между собой на бытовые темы. О какой-то прибыли речи нет.

Многие молодые ИП, которые недавно открылись, были вынуждены закрыться. В основном торговать на рынках остались те, кто на пенсии или кому до нее недалеко. Они еще стараются держаться, потому что деваться им некуда — на работу их уже никто не возьмет. У нас в стране массовая безработица, а если и есть какая-то вакансия, то с такой мизерной зарплатой, что ее хватит только на оплату коммуналки.

Сегодня ситуация выглядит так, что даже в выходные дни существует большая проблема с покупателями. Они есть, но это не то, что было раньше. Покупательская способность людей ощутимо упала. В общем, в будние дни у ИП в кассах по нулям, а если в выходные продадут 2-3 вещи, то это счастье. В основном же, люди берут вещи в долг под запись в тетрадке. Естественно, что не каждый отдает, предприниматель очень рискует, а иначе не получается. Если не дать в долг, то вообще можно ничего не продать.

- Вы отметили закрытие молодых ИП. Действительно, исследование показало, что «предпринимательский сектор стареет», а молодежь неактивно идет в предприниматели. Почему?

- В этом свою роль сыграли постоянные «сюрпризы» от властей в виде указов, декретов, законов, которые не помогают малому и среднему бизнесу развиваться, а наоборот его уничтожают. Хотя, по телевизору так красиво болтают про «пользу для ИП». На самом же деле этого нет. Молодежь все видит и не хочет рисковать.

- С какими проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются сегодня предприниматели?

- Не стоит забывать про «знаменитый» указ №222. Он положил предпринимателей «на лопатки».

Отдельно еще хочу отметить азиатские дешевые магазины. Наши ИП загнаны в такую ловушку, что им нужно брать товар именно по накладным. Он выходит лучшего качества, но и стоит значительно дороже, а так как зарплаты у людей, особенно в регионах, низкие, то они бы и хотели купить более качественную одежду или обувь, но не могут себе это позволить. В результате, идут в секонд-хенды или азиатские магазины. Там вещи на один раз, но дешевле.

Сегодня идти в предпринимательство - это вкладывать деньги в никуда. Убыток. Предприниматели, которые давно в бизнесе, с 90-ых годов, просто прозябают на рынке и проедают то, что заработали раньше.

- Опрос показал, что 92% предпринимателей считает, что ИП розничной торговли уничтожается, как класс. Согласны ли вы с этим?

- Согласен. Лукашенко уже давно говорил, что когда-нибудь пожмет руку последнему предпринимателю. Пока ему этого не удалось добиться, потому что предприниматели все-таки стараются бороться за своими права и хоть маленьких побед, но добивались. Именно борьба позволила нашим ИП дотянуть до сегодняшнего дня.

Из Советского Союза белорусские власти взяли самое худшее. Тот, кто наверху — имеет все, а тот, кто внизу — не имеет ничего. Высшие тянут с нижних. Получается, что предприниматели платят налоги, оставаясь в колоссальных убытках. На мой взгляд, это делается специально, чтобы подавить малый и средний бизнес, потому что Лукашенко хочет контролировать все и вся. ИП - более независимая прослойка общества, а правителю это не выгодно. Но его планам по уничтожению не суждено все-таки сбыться. Не то время, не та ситуация.

- В сложившейся ситуации, чтобы вы хотели сказать своим коллегам-предпринимателям?

- Мы можем защитить себя. Я по своему опыту могу сказать, что только совместная консолидация сил и массовые акции протеста дают результат. В этом случае власти вынуждены прислушиваться к нам. Когда они видят, что люди взволнованы, то идут на уступки. Подчеркну, нужно уметь постоять за себя.

Иногда ситуация доходит до того, что нужно действовать решительно. Вплоть до смены власти в стране.

Отдельно хочу сказать про массовые проверки Госстандарта в результате которых у ИП по всей Беларуси сегодня изымают товар.

Так вот, дорогие коллеги, когда на Площади будет стоять не 100-200, а 30 тысяч предпринимателей, то тогда мы решим все вопросы. Еще нам нужно прекратить все выплаты в бюджет и посмотреть на результат!

Властям нужны деньги. С помощью массовых проверок они набивают себе карманы. Им выгодно присуждать ИП огромные штрафы, изымать наш товар, который потом продают в государственных магазинах. Власти используют простую схему: предприниматели за свой счет закупили товар, его отобрали, продали и денежку положили в свой карман. Бандитизм на государственном уровне! Это нужно прекращать.

Знаете, если бы я оказался перед Лукашенко, то сказал бы ему: «Хватит! Не бойся, отдавай власть, уходи. В стране все ухудшается, ты же видишь. У тебя уже нет сил. Вспомни, ты же обещал в 1994 году «делать все для людей», так и сделай для людей. Не для себя, своего окружения, а для простых белорусов. Просто уйди. Беларуси нужны честные выборы, на которых мы сами выберем, какой лидер нам нужен».

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