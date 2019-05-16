Доказано наукой: как алкоголь действует на привлекательность 7 16.05.2019, 9:17

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Почему это происходит?

То, что ваша притягательность усиливается после бокала вина — не самообман, а имеющий научное обоснование факт, пишет кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин в статье на сайте nv.ua:

- Сегодня расскажу про привлекательность и алкоголь. Мы с вами знаем, что для выпивших людей окружающие становятся привлекательнее. Но более любопытно другое: рост собственной привлекательности под действием алкоголя — это не самообман, а вполне реальный факт. В исследовании трезвые люди оценивали привлекательность одних и тех же людей до и после приема бокала вина. Оказалось, что чуть выпившие участники воспринимались как более привлекательные, чем трезвые. Впрочем, большее количество алкоголя заметно снижало привлекательность.

Почему так происходит? Дело в том, что малые дозы алкоголя действуют на дофаминовые нейроны. До 10-20 грамм этилового спирта на 70 кг веса человека стимулирует выделение дофамина. А вот большие дозы уже действуют преимущественно на ГАМК, тормозящую систему. Активация ГАМК способствует расслаблению, снимает тревогу, приводит к потере контроля, ухудшает моторику.

Но у всех внешних стимуляторов есть общее свойство — с течением времени они перестают радовать и начинают красть счастье и жизнь человека. На самом деле привлекательность — это не про алкоголь, а про дофамин. Ведь даже когда ученые давали участниками эксперимента коктейль без алкоголя, те все равно становились привлекательнее и радостнее. Повышенный дофамин — вот ключ к красоте.

Чем радостнее человек, тем он привлекательнее. То, как мы выглядим и двигаемся, зависит от работы нигростриарного пути. Нигростриарный путь — это дофаминовый путь мозга, который регулирует мышечный тонус, мышцы лица, координацию, позу и двигательные проявления эмоций (смех, улыбки, радость). При низком уровне дофамина ваше лицо сковано, мышцы напряжены, движения угловаты, поза сгорблена. Когда вы радостны — глаза сияют, тело расслаблено, лицо радостно и открыто, осанка гордая и привлекательная. Так радость делает вас красивее.

Конечно, хочется пожелать вам найти и удержать свои радости. Получать дофамин не с помощью еды, алкоголя и других зависимостей, а найти свои внутренние глубинные родники радости. То, что будет для вас неиссякаемым источником удовольствия и энергии. Ваше дело, близкие люди, хобби, жизнь вокруг — пусть радость будет максимально диверсифицированной. И это эффективнее, чем что бы то ни было иное, сделает вас красивыми и привлекательными, придаст вам сияние, которое невозможно будет не заметить. А вот алкоголь со временем украдет ваш дофамин, вашу красоту и волю к жизни.