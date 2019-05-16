В чемпионате Беларуси выступают столько же россиян, сколько сенегальцев во Франции 16.05.2019, 9:23

Любопытные факты о футбольных легионерах.

В мае центр CIES Football Observatory опубликовал результаты исследования о футбольных легионерах. В анализе учитывались 147 лиг, в том числе белорусский высший дивизион. Pressball.by приводит наиболее любопытные факты.

Статистический ресурс Football Observatory занимается сравнительным анализом футбольных лиг, функционирующих в том числе под эгидой УЕФА. В этот раз авторы проекта рассказали о футбольной миграции. В сравнительный топ вошли 147 лиг, которые представляют 98 футбольных ассоциаций стран ФИФА.

Бразильцы играют в каждой лиге!

По сравнению с 2018 годом, количество легионеров в мире возросло на 628 футболистов. Большего всего игроков поставляет Бразилия. Они разбросаны по каждой лиге. Всего футболистов (страшно представить!) 1330. 261 бразилец выступает в одной лишь Португалии, среди них и Ренан Брессан ("Шавеш"), получивший белорусский паспорт. Однако это не имеет значения: в данном рейтинге он считается бразильцем.

В числе знатных экспортеров — Франция и Аргентина. Они дали миру более 800 легионеров. 116 аргентинцев местом своей работы выбрали соседнюю страну Чили. Свыше 50 их соотечественников играют в Испании, Мексике и Италии. У французов в приоритете Англия (87), Бельгия (80), Люксембург (65), Турция (63), Испания (59), Италия (56).

Основными поставщиками в других континентах являются Нигерия — для Африки (10-е место в мире, 361 футболист играет за иностранные команды), США — для Северной Америки (25-е, 145), Япония — для Азии (30-е, 128), а Австралия — для Океании (35-е, 101).

Что касается Беларуси, то здесь все гораздо скромнее. Всего 35 белорусов играют за рубежом. Тринадцать из них — в России, восемь — в Казахстане, два — в Литве, по одному — в Армении (Александр Сверчинский), Хорватии (Виталий Лисакович), Франции (Сергей Черник), Греции (Евгений Шикавка), Венгрии (Николай Сигневич), Молдове (Юрий Кендыш), Румынии (Александр Карницкий), Саудовской Аравии (Никита Корзун), Сингапуре (Андрей Воронков), Словакии (Никита Рочев), Швеции (Артем Рахманов) и Турции (Антон Путило).

Из соседней России 154 футболиста выступают в зарубежных чемпионатах. 40 из них — в белорусском. Такой рост связан прежде всего с тем, что здесь они с нынешнего года не считаются легионерами и не попадают под лимит. В Армении выступает 31 русский футболист, а в Казахстане — 11. В остальных странах их присутствие почти минимальное — менее 10.

Украинские футболисты востребованы больше. Из 196 игроков, которые выступают за рубежом, 28 находятся в Беларуси. В остальных странах меньше: 20 в Венгрии, по 13 в Польше и России, по 11 в Казахстане и Словакии.

Всего десять кыргызстанцев играют в зарубежных командах. Больше всех снова в Беларуси — двое. В нашем чемпионате хватает и сербов. Из 458, выступающих в других чемпионатах, 12 работают в Беларуси.

Больше всего иностранцев в чемпионате Англии, а в Казахстане легионеров меньше, чем в Беларуси

Крупнейшими импортерами футболистов являются две европейские страны: Англия (728 игроков, 139 из них выросли в других странах Великобритании), а также Италия (636). На третьем месте — США (575).

Беларусь в этом рейтинге на 34-м месте (133). Рядом расположились Индия, Финляндия (обе — по 132), Япония (149), Саудовская Аравия (146), Хорватия (143). В денежном Казахстане легионеров всего 104 (44-е место). 175 зарубежных игроков выступают в России (21-е место).

Однако в пересчете иностранцев на футбольный клуб в лидерах чемпионат Кипра (в среднем в каждой команде по 17,5 легионеров), далее идет итальянская серия А (16,1) и первенство Португалии (16,0). Белорусский чемпионат же замкнул десятку лиг, в которых иностранцев приходится на команду меньше всего (1,1).

Русских в Беларуси как сенегальцев во Франции

Как мы уже отметили выше, самый частый миграционный маршрут — из Бразилии в Португалию (261 игрок). Более чем в два раза меньше аргентинцев в Чили (116), англичан в Шотландии (113) и Уэльсе (92).

Больше всего иностранцев во Франции из Сенегала (40). Столько же в Беларуси россиян. А в Украине преобладают бразильцы (39).

Если приравнять количество экспатриантов к населению, проживающему в родной стране, то Исландия находится на вершине рейтинга. На 5458 жителей острова приходится один исландский футболист за границей. Всего 59 исландцев выступают за пределами страны. Больше всех — в Норвегии (12), в России (5), в Беларуси (Виллюм Тор Виллюмссон в БАТЭ), Украине, Франции (по одному).