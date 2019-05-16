Николай Статкевич: Свинья думает, что счастье будет вечно 12 16.05.2019, 9:59

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Николай Статкевич

Фото: «Радыё Свабода»

Политик дал оценку сложившейся ситуации.

Николай Статкевич и Павел Северинец в литовском Сейме выступили на тему ситуации в Беларуси. Заседание в Комитете по европейским делам было открытым. Присутствовали и литовские политики. «Белсат» поговорил с лидером Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем.

«Европейские политики в большинстве своем ищут сейчас себе оправдания. Они даже придумали, что Лукашенко является «защитником независимости Беларуси» от угрозы со стороны России. Хотя это просто глупо!

Лукашенко защищает определенный уровень зависимости от России, его устраивает этот уровень филиала России, ему нравится быть вассалом России. Но теперь у него эту должность забирают и он не знает, что делать. А европейские политики думают, что он здесь будет защищать независимость! Если Россия его уберет, кто останется из партнеров у европейских политиков? Слава Богу, что некоторые из литовских политиков это понимают и дают нам возможность высказаться.

У крестьянина живет свинья. Он каждый день кормит ее, она ест лежит, хрюкает и думает, что это счастье будет вечно. Оно длится уже 20 лет. Но однажды, и этот момент уже пришел, хозяин заходит в сарай и говорит: ты стала уже толстой, комбикорм закончился, а семья требует свеженины - пора колоть! Сейчас мы наблюдаем этот момент».