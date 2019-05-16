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Трамп: Я уверен, что Иран скоро захочет поговорить

  • 16.05.2019, 10:13
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Президент США заявил, что проводит на Ближнем Востоке сильную политику.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что Тегеран в ближайшее время захочет вести переговоры с Вашингтоном. Об этом он написал 15 мая на своей странице в Facebook, пишет "Гордон".

Трамп назвал "фейковыми новостями" американские издания Washington Post и New York Times, которые пишут о внутренней борьбе из-за "сильной" политики президента США на Ближнем Востоке.

"Там нет борьбы вообще. Высказываются разные мнения, и я принимаю решительное и окончательное решение – это очень простой процесс. Все стороны, взгляды и политики покрыты. Я уверен, что Иран скоро захочет поговорить", – подытожил он.


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