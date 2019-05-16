В Минске россиян задержали из-за снимка со скульптурой городового 49 16.05.2019, 10:40

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Милиции не понравилась кофта, в которой был один из туристов.

Об этом рассказала девушка из России на ресурсе Pikabu.

Публикуем рассказ россиянки полностью:

«На выходных со мной приключилась такая абсурдная ситуация, что захотелось поделиться этой историей с людьми. Маловероятно, что с кем-то эта неприятность повторится, но "предупрежден - значит вооружен")

Поехали мы с моим парнем Кириллом на выходные в Минск. Первый раз, так сказать, познакомиться с городом и страной. Граждане мы законопослушные, ни в России, ни в многочисленных поездках никаких проблем у нас с законом не возникало, поэтому уж в Беларуси (где нет языкового барьера и кардинальных культурных различий) мы неприятностей не ожидали. Но не тут-то было)

Идем мы спокойно себе, собираемся заселиться в отель. Буквально в трех кварталах от него встретили на улице Городской Вал скульптуру Городового.

Это я сейчас специально погуглила, и узнала, что с этим памятником вообще ничего делать нельзя. Но мы ж обычные туристы, скульптур в Минске оооочень много, про каждую не начитаешься. А рядом (прошу заметить!) никакой предупреждающей таблички не стоит, и ограждения нет. И вот видим мы симпатичного бронзового мужчину с собачкой и идем фотографироваться. И вот тут в сюжете появляется кофта. Вот такая.

Конечно, по городу Кирилл ходил в кофте без капюшона. Она теплая, удобная, принт забавный - но сейчас же все ходят в чем хотят, главное, чтобы не голыми. Но пару раз он уже успел сфотографироваться с капюшоном: в автобусе и в кафе. Понятное дело, от окружающих людей - никакой реакции, они наверняка и не такое видели. Так и тут - Кирилл встал позади Городового, выглянул из-за него (примерно так).

Я его два раза сфотографировала, и мы пошли дальше.

Не успели пройти и одного дома, как как нам с двух сторон подрулили сотрудники милиции. Разговор вышел недолгий. Они спросили, что мы делали с памятником, удостоверились, что мы "просто сфотографировались", что это не "маска", а капюшон, и что мы не хулиганы. Но попросили удалить фотографии. Ок, ладно, раз такие проблемы - удалили. И нас отпустили.

Рано радовались. Как сказал нам потом один сотрудник милиции, "надо было по-быстрому драпать оттуда". Но мы ж неопытные, думаем, раз отпустили, значит все ок. Ха!

Дошли мы до перекрестка, и нас снова догоняет милиционер. А потом их внезапно становится четверо. Как-то многовато. И они уже начинают требовать паспорт, пройти с ними "до выяснения обстоятельств". И оказывается, мы уже "задержанные". На просьбы объяснить, что вообще случилось, и почему нас задержали, сотрудники то отмалчивались, то говорили, что "все будет хорошо", то отмахивались фразой об "административном нарушении". Блин, да что мы нарушили?! Нельзя фотографироваться? - говорят, можно. И вроде бы не маска у вас, а кофта - тоже не запрещено... Тогда что нельзя? "О! - говорят. - Вы сзади Городового на постамент встали, это вандализм!" И хрен с ним, что постамента там нету.

Повели нас на территорию музея МВД, сказали ждать, пока рапорт напишут. Время идет, настроение и первое впечатление от города портится. Полчаса писали рапорт. А потом - что вы думаете? - повезли нас в УВД в другой район города. Один сотрудник как заведенный повторял, что все будет хорошо, и нам нужно только провести некоторое время в их обществе. Другой матерился и возмущался, какие все тупые, что не могут быстро рапорт написать. И на наше обоснованные претензии оба шли в откат: "Это не мы вас задержали, мы только таксисты!"

В УВД весело. Нашей компанией оказались еще шесть задержанных, в том числе вонючий бомж в клетке. Все бегают, суетятся, орут друг на друга. Слышны фразы: "У вас тут политические, а вы всякой х****й с Городовым занимаетесь!" Но отпускать нас не торопятся. Более того, остальных задержанных уводят, а нас сажают в клетку, потому что ради нас ща приедет генерал, будет разбираться. И указывают, что по закону могут задержать нас на трое суток. Ощущение бредовости происходящего уже переходит все границы. Вот серьезно?! За фотографию, к тому же удаленную, нужно устраивать такие разборки, причем с иностранными гражданами? Мы всего на два дня приехали, а из них четверть проводим в обществе милиции, как преступники.

Что вообще в такой ситуации делать? Связываться с Посольством? Но в субботу-воскресенье они выходные. Может, кто знает?

Нас в итоге отпустили. Сказали, чтобы мы не обижались, считали все это забавным приключением и приезжали почаще в гости в Минск. Я, врать не буду, обиделась сильно. У меня все поездки по времени четко распланированы, а тут полдня в никуда, стресс, нервы, угрозы всякие выслушивать, сидеть в клетке, пропахшей бомжом - классно отдыхаем! А еще полчаса пешком обратно до центра добираться. "Зачем пешком? - говорит нам сотрудник. - Садитесь на троллейбус. Нет наличных? Ничего, главное от контролеров убегайте быстро". Эээ.... Это чтобы нас еще раз загребли, а может и штраф повесили?

Дома я почитала. Из-за этой скульптуры уже несколько мирных жителей Минска заимели проблемы. Преступлением считается все: поцелуй, объятие, повязывание шарфика. Никаких претензий - если бы скульптуру огородили. Но уже два года стабильно возникают новые скандалы, а Городовой так и стоит, не защищенный ничем, кроме камер видеонаблюдения и бдительных сотрудников МВД.

В общем, имейте в виду! Если будете в Минске - аккуратней с Городовым. Вроде бы фотографироваться с ним можно, но это не точно. Трогать его уж явно себе дороже», - подытожила свой рассказ россиянка.