Что теперь будет с дешевыми квартирами в Минске? 4 16.05.2019, 10:54

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Подробности проекта указа о продаже квартир УКСов через аукцион.

Разработан проект указа Лукашенко, по которому право заключить договор долевого строительства у государственного застройщика в Минске будет продаваться на аукционе, сообщило tut.by несколько информированных источников. Документ находится на финальных стадиях согласования.

Рассказываем, почему власть решила поменять правила игры и как должен работать новый механизм.

В чем проблема

Мы неоднократно писали о столпотворениях под УКСами, когда люди сутками, в том числе на морозе, стояли в живой очереди, чтобы вступить в долевое строительство. Ведь тот, кто первым зайдет в кабинет — тот и получит первым возможность построить дешевую квартиру.

Таким образом появлялись перекупы, недовольные люди и шумиха в СМИ. Далее последовал разнос у Лукашенко, который рассказал об «одном или двух курносых», скупивших более 60 дешевых квартир у одного из госзастройщиков. После этой истории должности лишился даже экс-глава Минска Андрей Шорец.

Поэтому государство решило поменять правила игры. Задачей было сделать право вступления в долевое строительство удобным и прозрачным. Как стало известно tut.by, для этого различные структуры (министерства, Мингорисполком, Госкомимущество, Ассоциация застройщиков и другие) разработали проект указа.

На кого распространится указ

Согласно документу, в 2019−2020 годах в Минске проведут эксперимент, во время которого договоры долевого строительства будут заключаться госзастройщиками только после того, как потенциальный дольщик купит на аукционе право заключения такого договора. И эти аукционы должны проходить на сторонней площадке, подконтрольной государству.

Создатели проекта указа предполагают, что такой механизм даст возможность исключить коррупционную составляющую при продаже квартир с низкой (по рыночным меркам) стоимостью и введет прозрачный и конкурентный механизм выбора дольщика.

Указ должен распространиться на государственных застройщиков (например УКСы), а также на организации, более 50 процентов акций которых находятся в государственной собственности (например МАПИД). Новые правила должны касаться только коммерческого жилья — то есть того, где прибыль застройщика не ограничена. Квартиры для очередников будут реализовываться по-старому. Частных застройщиков нормы указа не коснутся.

Как все будет работать

Кратко опишем примерную схему вступления в «долевку» на квартиру по предлагаемым новым правилам:

1) человек видит проектную декларацию на квартиру, совмещенную с сообщением о проведении аукциона;

2) он подает документы на аукцион по упрощенной процедуре и платит взнос (предварительно, это 20% от стоимости одного «квадрата» квартиры, которая указана в проектной декларации);

3) в указанную дату человек приходит на аукцион и торгуется с другими желающими за право заключить договор на долевое строительство по этой квартире. Побеждает тот, кто предложит более высокую цену;

4) победитель аукциона заключает с застройщиком договор долевого строительства, остальным возвращаются взносы.

Важно понимать, что цена за «квадрат», указанная в проектной декларации, в ходе аукциона остается неизменной. Участники лишь предлагают сумму, за которую они готовы получить право заключения договора долевого строительства. Таким образом, стоимость «квадрата» в квартире формально не изменяется. Полученные же в результате аукциона деньги отдельно перечисляются на счет застройщика.

Количество квартир, выставляемых на торги, будут определять сами застройщики.

А что с ценами?

Но, как и в любом деле, у этого нововведения будут противники. Мол, таким образом человеку хоть и не придется стоять на морозе под УКСом, но квартира ведь фактически может обойтись ему дороже.

По мнению авторов проекта указа, аукцион — стопроцентно рыночный и прозрачный механизм определения стоимости. Мол, если на ту же квартиру претендует несколько человек, то наиболее прозрачный способ определения покупателя — это открытые торги.

Если же в отношении каких-то предметов аукциона не будет участников, готовых купить право заключения договора долевого строительства, застройщики смогут заключать договоры долевого строительства в отношении указанных квартир на общих основаниях (по указу № 473 о долевом строительстве). В случае же дальнейшей невостребованности таких квартир и снижения их стоимости снова будут проводиться торги.