Ученые создали генетическую карту Евразии 16.05.2019, 11:18

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Согласно данным генетиков, народы этого региона можно разделить на три группы.

Исследователи проанализировали «геномный ландшафт» Внутренней Евразии — огромной территории, на которой сейчас находятся девять стран. Оказалось, что жители восточной и западной частей этого региона неоднократно смешивались между собой. Как сообщается в Nature Ecology&Evolution, ученые разделили населяющие этот регион народы на три условных клина, тянущихся с запада на восток. Они совпадают с географическими регионами, а их жители были более или менее однородны генетически, сообщает nplus1.ru.

Внутренняя Евразия включает Центральную Азию, Сибирь, Дальний Восток, Восточную Европу и Кавказ. На этой огромной территории находятся несколько экорегионов, которые протянулись с востока на запад — тундра и тайга на севере, лесостепи в центральных районах и степная полоса и полупустыни на юге. Населяющие Внутреннюю Евразию народы иногда очень заметно отличаются друг от друга по стилю жизни и культуре, но генетическое разнообразие жителей региона и история его формирования изучены не слишком хорошо.

Исследователи из Германии, России и еще восьми стран под руководством Иоханнеса Краузе (Johannes Krause) из Института изучения истории человечества Общества Макса Планка в Йене и Дэвида Рейха (David Reich) из Медицинской школы Гарвардского университета изучили геномы 745 человек из 60 этнических групп. Эти группы проживают в девяти странах — России, Украине, Казахстане, Грузии, Армении, Молдове, Монголии, Узбекистане и Таджикистане. Кроме этого авторы собрали и проанализировали геномы двух представителей ботайской культуры, живших на территории современного Казахстана 5,1–5,6 тысяч лет назад. В качестве референтных ученые использовали геномы более 350 древних и трех тысяч современных жителей Евразии.

Карта биомов Евразии и проживающие на континенте этнические группы, геномы которых анализировали авторы статьи.

В результате ученые разделили евразийские народы по месту жительства на три полосы, протянувшиеся с запада на восток — люди, живущие в тундре и тайге на севере, зоне лесостепей в центре, и в степях и полупустынях на юге. Оказалось, что смешение генов между жителями восточной и западной частей континента происходило многократно, в разное время, а доли генетического наследства коррелируют с географией расселения популяций. Так, в геноме коренных американцев и жителей Берингии (территории, окружающие Берингов пролив, Чукотское и Берингово моря) есть «наследство» мезолитических охотников-собирателей из Восточной Евразии и жителей Сибири эпохи плейстоцена. В бронзовом веке кочевники из восточно-европейских степей добрались до территории современной Монголии, а жители Западной Сибири — до Восточной Европы. В I тысячелетии до нашей эры кочевники из Центральной Азии мигрировали на север. А в средние века тюркоговорящие кочевники из Восточной Азии завоевывали центральную часть Евразии, и это тоже отразилось на генетическом ландшафте континента.

«Внутренняя Евразия функционировала как канал для миграции и распространения культур с момента появления людей современного типа в этом регионе. В результате мы наблюдаем обмен генами между популяциями Западной и Восточной Евразии, уходящий в глубину времен», — говорит один и авторов исследования Чунвон Цзеон из Института изучения истории человечества Общества Макса Планка в Йене. «Возможность найти прямые доказательства генетического смешивания в древности, которые сложно увидеть в современных популяциях, очень вдохновляет».

«Мы нашли не только коридоры, но и барьеры для миграций», — добавляет соавтор исследования Олег Балановский из Института общей генетики РАН. «Некоторые из них разделяют исторические группы популяций, в то время как другие, как барьер, повторяющий Главный Кавказский хребет, очевидно, были сформированы географическим ландшафтом».

В прошлом году ученые построили генетическую карту степных народов Евразии. В частности, оказалось, что скифы в начале нашей эры смешивались с хунну, выходцами из Восточной Азии, а представители ямной культуры не имели отношения к центральноазиатским степнякам, которые одомашнили лошадей, и к миграции в Южную Азию, в результате которой в Индии стали известны индоиранские языки.