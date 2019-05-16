Святослав Вакарчук представил команду партии, с которой пойдет на выборы 2 16.05.2019, 11:16

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Святослав Вакарчук

Украинский музыкант представил команду партии «Голос».

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил команду своей партии Голос, с которой пойдет на парламентские выборы.

Как сообщает ТСН, в ее состав вошли Юлия Клименко, экс-заместитель министра экономики в правительстве реформаторов;

Ярослав Юрчишин, общественный активист и экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Украина.

Юрий Соколов, доктор медицинских наук и пионер в области кардиохирургии.

Андрей Шараскин, актер, режиссер и командир роты, защищавшая Донецкий аэропорт.

Соломия Бобровская, общественная активистка, волонтер, исполняющая обязанности председателя Одесской ОГА 2016-2017 годов.