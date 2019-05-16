Стала известна дата инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского 29 16.05.2019, 11:20

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Владимир Зеленский

Фото: SOPA Images

Верховная Рада Украины проголосовала за дату инаугурации.

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за проект постановления о проведении инаугурации Владимира Зеленского 20 мая.

За соответствующий документ проголосовали 315 депутатов, сообщает "Новое время".

Остальные проекты постановлений не набрали необходимого количества голосов.

Рада также рассматривала даты инаугурации 17 мая, 19 мая (два проекта), 26 мая, 28 мая, а также двухдневная инаугурация (19 мая и 3 июня).