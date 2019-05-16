Александр Невзоров: Появилась еще одна линия разлома, по которой пойдет раскол России 12 16.05.2019, 11:32

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Александр Невзоров

Что больше всего возмутило в Екатеринбурге?

Александр Невзоров прокомментировал события в Екатеринбурге, где 13 мая начался стихийный протест против уничтожения сквера ради постройки храма.

– 13 мая, естественно, войдет в историю России как начало конца православия, – рассуждает публицист в эфире «Эха Москвы». – И опять-таки забавно и знаменательно, что второй серьезной линией разлома после Дня Победы оказалась скрепа под названием РПЦ, под названием православие. Вот именно на него, на православие Кремль делал ставку как на скрепляющее и объединяющее, но оно сыграло и сыграет, вероятно, серьезную роль еще одной линии разлома, по которой пойдет раскол России.

Что меня возмутило в Екатеринбурге? Меня возмущает, что попы делают за меня мою работу и делают ее лучше, чем я. Они полностью избавляют страну от всяких иллюзий на свой счет. Они почему-то вдруг с какой-то минуты престали скрывать, что им любой ценой нужна недвижимость, торговые точки и что ради этого они пойдут на всё. Они будут сажать людей, избивать руками ОМОНов, душить газами, сажать…

И сами попы будут прятаться за спины, потому что они решили твердо: культовое здание посадить на самое вкусное место Екатеринбурга. И это чисто коммерческий проект, это бизнес, это торговая точка, в первую очередь. И вот на костях, на поломанных судьбах, на избитых, посаженных, обдолбанных газами людях эти костюмированные торговцы невежеством очень будут неплохо наживаться именно за счет того, что это будет исключительно сильно, прежде всего, с точки зрения локации. При этом они будут ссылаться на какие-то туманные и абсолютно недоказуемые социологические опросы, которые были сделаны в наиболее комфортном для них режиме…