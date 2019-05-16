В Гродно взбунтовались жители одного из районов 16.05.2019, 11:42

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Жители «Фабричного» требуют от властей обратить внимание на их проблемы.

В Гродно жители микрорайона, чтобы попасть в аптеку или банк, вынуждены добираться до Южного и Ольшанки. Они хотят это изменить, пишет сайт hrodna.life.

2 километра до ближайшей аптеки

Большинство жителей бывшего посёлка “Фабричный” – пенсионеры и молодые родители. Льготы для них есть только в государственных аптеках. Но аптеки в микрорайоне нет: до ближайшей государственной – 1,9 км. В две стороны – почти 4 км. Для пожилых людей это много.

“У нас живут пенсионеры, которые с трудом до магазина доходят, – поясняет местная активистка Наталья. – А про аптеку и речи не идет! Приходится постоянно просить соседей. Много семей с детьми. Как матери купить лекарства, если муж, к примеру, на работе? Что, бросить детей дома и час на Огинского топать или тянуть больного ребенка с температурой с собой?”

В “Фабричном” живет около 150 пенсионеров. 85 из них получают пенсию на местной почте, которую недавно хотели закрыть. Остальным перечисляют деньги на карту.

До ближайшего банкомата или отделения банка – 2,4 км в одну сторону или почти 5 км туда-обратно.

“Мы звонили много раз, просили, все без толку, – продолжает Наталья. – Сейчас обратились к гражданской инициативе “Гародня” и Александр Лавреньтьев взялся нам помочь. Вместе написали обращение, сейчас подписи собираем. Соседи рады, что дело наконец-то сдвинется с мертвой точки.

Власти “вошли в положение” и сохранили почту

Отсутствие аптеки и банкомата – не единственная проблема жителей микрорайона. С начала весны начали ходить слухи, что закроют почту. Отделение должно было закрыться из-за подорожания арендны в здании бывшего Дома Культуры птицефабрики.

“Фабричные” активисты смогли договориться с представителями администрации: почтовое отделение переносят в здание магазина “Родный кут”.

“Мы очень довольны таким решением, – наперебой поясняют продавцы – У нас почти 150 квадратных метров торговой площади. По правилам мы должны были наторговать на 8 000 р. в месяц, но район маленький и это почти никогда не удавалось. Поэтому и зарплаты были низкие. Сейчас зал урезали почти на половину, соответственно и норму тоже. Зарплата будет выше! На ассортименте это никак не скажется”.

Местные жители согласны с таким компромиссом. В той части здания, где будет почта, они просят поставить “небольшой аптечный киоск” с препаратами первой необходимости.

Активисты надеются, что городская администрация и в этом случае их услышит.