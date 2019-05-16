У матери Бабича нашли шикарную квартиру площадью 523 квадратных метра 4 16.05.2019, 11:49

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Михаил Бабич

Это не вся недвижимость, которой владела и владеет Жанна Бабич.

Российское издание «Собеседник» написало о шикарной элитной недвижимости, которой владеет пожилая мать бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича — Жанна Бабич. Женщина, которой уже за 70, бывший врач, пишет nn.by.

Как выяснили журналисты, Жанна Бабич не только делит с детьми чиновника символическую двушку, но и владеет шикарным дуплексом на верхних этажах ЖК «Доминион» на Ломоносовском проспекте в Москве. У Бабич там самая просторная квартира в этом доме (522,6 кв. м), она даже больше, чем соседний пентхаус, в котором живет другая Жанна — Золотова (дочь главы Росгвардии, еще одного друга Путина).

ЖК «Доминион»

Это не вся недвижимость, которой владела и владеет Жанна Бабич: у нее были две смежные квартиры в ЖК «Золотые ключи», где поселился и Дмитрий Медведев, есть 145-метровая квартира на Садовом кольце, кирпичный 468-метровый особняк под Москвой… Теоретически с покупками пенсионерке могла помогать ее дочь, сестра Михаила Бабича Алла Полякова, ведь часть своей собственности Жанна Бабич либо дарила, либо получала от женщины с таким именем. Но в декларации сестры Бабича, которая с 2011 года заседает в Мособлдуме, следов этих квартир обнаружить не удалось.

В декларациях самого Михаила Бабича тоже кое-чего нет — упоминания о его жене Галине. Судя по всему, он с ней разъехался. Вместе с женой он продолжает делить их бывшую служебную квартиру в Большом Тишинском. Видимо, большой необходимости для раздела имущества нет. Зато теперь нет и необходимости указывать доходы «бывшей супруги», у которой прежде был общий бизнес с семьей Поляковой.