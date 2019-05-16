закрыть
16 мая 2019, четверг, 15:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Ученые выяснили, что вино может продлить жизнь

9
  • 16.05.2019, 11:51
  • 2,628

В эксперименте участвовали 1700 американцев старше 90 лет.

Специалисты Калифорнийского университета считают, что риск преждевременной смерти можно снизить, если ежедневно употреблять два бокала вина, сообщает hronika.info.

Такие данные были получены в ходе исследования, которое длилось 15 лет.

Ученые следили за их образом жизни, питанием и здоровьем. В результате выяснилось, что употреблявшие по два бокала вина в день жили в среднем на 18% дольше остальных.

А ежедневные физические упражнения длительностью от 15 до 45 минут сокращали риск ранней смерти на 11%.


популярное за неделю

Мнение

Китай становится старшим братом для РФ
Китай становится старшим братом для РФ Андрей Пионтковский
Взятка в зеленых - придворный вариант
Взятка в зеленых - придворный вариант Владимир Халип
Мечта маленького Вовы
Мечта маленького Вовы Игорь Эйдман
Экономическая карамазовщина
Экономическая карамазовщина Константин Скуратович