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Власти начали пилить деревья в Куропатах

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  • 16.05.2019, 11:58
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Архивное фото Reuters

Представители лесхоза валят и вывозят деревья из урочища.

В Куропатах утром 16 мая представители лесхоза пилят и вывозят старые деревья. Об этом сообщает телеграмм-канал «Защита Куропат», передает «Белсат».

Как отметил в Facebook общественный активист Евгений Батура, также есть информация, что планируется пилить и старые кресты.

Напомним, что 14 мая Лукашенко поручил построить до 2021 года Национальный выставочный центр на площадке у торгового центра «Экспобел», граничащей с Куропатами.


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