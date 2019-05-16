«Не делайте из себя посмешище» 5 16.05.2019, 12:12

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Юрий Шадрин

Россиянин прокомментировал новое обвинение за «сказочного» Путина.

Житель села Верховажье в Вологодской области Юрий Шадрин ждет суда по новой административной статье – за "явное неуважение" к власти. Ранее он организовывал митинги против пенсионной реформы и критиковал правоохранительные органы в соцсетях, поэтому внимание к своей "деревенской странице" считает неслучайным, сообщает Радио Свобода.

13 мая к Юрию Шадрину пришли двое полицейских и вызвали в полицию из-за статуса в соцсети. На своей странице ВКонтакте, поддержав всероссийский флешмоб в поддержку Юрия Картыжева, Шадрин написал: "Путин ******** реальный, а не сказочный".

Протокол Шадрина

Житель села Малая Вишера в Новгородской области Юрий Картыжев стал первым в России гражданином, привлеченным к административной ответственности по статье об оскорблении представителей власти. Вторым стал житель Ярославля Кирилл Попутников. Обоим суд назначил штраф в 30 тысяч рублей. Следующим оштрафованным, видимо, будет Юрий Шадрин.

– Я отказался давать какие-либо объяснения, там составили протокол по ч. 3 статьи 20.1. Теперь жду суда, – рассказал он.

"Судебная власть прогнила насквозь"

Шадрин считает, что привлек внимание правоохранительных органов не случайно – в 2018 году он занимался организацией митингов против повышения пенсионного возраста.

– Не думаю, что стали бы особо обращать внимание на мою страничку деревенскую. Думаю, это связано с митингом и моим конфликтом с главным редактором местной газеты, – говорит Юрий.

Юрий Шадрин переехал в Верховажье из Мурманска шесть лет назад. В июле 2018 года он организовал в селе митинг против повышения пенсионного возраста – неслыханное мероприятие для райцентра с пятью тысячами жителей. До сих пор здесь случались разве что формальные выступления коммунистов.

Митинг против пенсионной реформы в Верховажье 3 июля 2018 г.

– После этого митинга в нашей провластной газете "Верховажский вестник" была опубликована лживая анонимная статейка, довольно неприятная, – делится Шадрин. – Я назвал [в cоцсети] главного редактора Наталью Свирскую подлым и низким человеком, она написала на меня заявление в полицию, назвав это оскорблением.

– А в чем была суть статьи?

– В ней было написано, что народ [на митинге] был пассивен, что никому не было интересно, что пришло мало народа, что никаких предложений не было, что все это пустые слова и никому это не надо. Хотя на самом деле собралось триста человек, чего в Верховажье никогда не было, аплодировали словам "Путин – вор", поддерживали меня. Это вообще был первый такой митинг в Верховажье, не считая всех этих первомайских и им подобных.

В прокуратуру по обвинению в оскорблении редактора "Верховажского вестника" Шадрина вызывали 24 июля 2018 года. По его словам, все дело было построено на распечатке из группы "Подслушано Верховажье". Распечатка не была заверена нотариусом, а сам пост в группе был уже удален. Судебный процесс Юрий Шадрин описывал у себя в соцсети: "То есть никаких доказательств моих "оскорблений" нет. Не надо быть юристом, чтобы это понимать. Вот так работают наши прокуроры, и это ведь совсем незначительное дело. Можно представить, какие нарушения, фальсификации творятся в серьезных делах. Судебная власть, так же, как и остальные в России прогнила насквозь, вплоть до низовых звеньев. Нет и не будет у людей прав с такими правоохранителями. Есть хорошая шутка: "Русский язык очень сложный. Слова "охрана" и "защита" – синонимы, а "правоохранительные органы" и "правозащитные" почему-то антонимы". Сегодня я убедился сам в справедливости этой фразы".

Публикация в районной газете после митинга

После судебного заседания, по словам Юрия, судья и районный прокурор ушли вместе писать постановление о штрафе. Выписали штраф – три тысячи рублей. Оспорить решение в апелляционной инстанции у Шадрина не получилось.

"Патриотическое чутье сработало"

Штрафы по новой статье КОАП об оскорблении власти – на порядок выше.

"Для рассмотрения такого важного дела приехала целый майор какого-то там отдела по Вологодской области. Ну как же, такое преступление! Тут силами одной местной полиции не справиться. В протоколе она написала, что я совершил уголовно наказуемое деяние, поэтому на меня заводится административное дело по ч.3 ст.20.1 КоАП РФ. Женская логика, не иначе", – написал Юрий на своей странице в соцсети.

Для подтверждения оскорбления представителя власти в качестве эксперта привлекли учителя русского языка Верховажской средней школы Алену Попову. Каким-то образом она установила, что речь в статусе в соцсети идет именно о президенте РФ.

Юрий Шадрин

– Видно, патриотическое чутье тут у нее сработало, – предполагает Юрий. – Хотелось бы напомнить и ей, и представителям правоохранительных органов, что в России живут несколько тысяч человек по фамилии Путин. Каким образом они определили, что имелся ввиду именно президент? Если они считают, что я имел ввиду именно президента, то это всего лишь их домыслы, ни на чём не основанные юридически. Выходит, и майор, и учитель сами считают президента ***. Пожалуй, Попову саму следовало бы привлечь к ответственности за такое заключение!

Мечтают о СССР и не любят Путина

"Владимира Владимировича больше нет. Мы его съели. Откормлен был специальным способом, потому особенно вкусен! Сочный такой, продымился хорошо, с корочкой – прелесть!", – такой пост появился летом 2018 года на странице одного из друзей Юрия. Запись сопровождалась аппетитной фотографией шашлыков.

Владимир Владимирович – это поросенок Юрия Шадрина. За последний год они с друзьями также съели Патриарха Кирилла, Вовку Соловьева и Таньку Соловьеву (так же зовут женщину, которая была прокурором района – РС). Дома в Верховажье у Юрия небольшое хозяйство, они с женой держат свиней, коров и коз. Говорит, что называет так свиней, чтобы резать не так жалко было.

Большинство живут тихо и покорно, считают, что не нужно высовываться

Друзья Юрия эту тему с именами поддерживают и иногда шутят, как еще можно назвать поросят (одна из предлагаемых кличек – Киселев). Но в большинстве своем в Верховажье живет народ консервативный, "патриоты и коммунисты", говорит Шадрин.

– Есть и нормальные люди, но большинство все же относятся к протестам отрицательно. Большинство живут тихо и покорно, считают, что не нужно высовываться. Не очень меня тут любят. Но не все, есть у меня тут замечательные друзья и единомышленники. А так большинство мечтают о СССР и новом Сталине. Путина большинство не любит, – объясняет Юрий Шадрин.

Советская выставка в сельском ДК

Своего нового суда по поводу статуса во Вконтакте Шадрин, по его словам, ждет с нетерпением:

– Так и предвкушаю удовольствие от того, как наша смешная прокурорша будет доказывать, что президент Путин – ***. И искренне советую: не делайте из себя посмешище.