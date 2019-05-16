Елена Маслюкова: Руководство завода в Светлогорске знает, что он разваливается 3 16.05.2019, 12:10

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Елена Маслюкова

Фото: dw.com

Что скрывают за стенами светлогорского ЦКК?

На заводе беленой целлюлозы в Светлогорске, строительство которого вызывает возмущение местных жителей, выпустили внутренний документ, запрещающий работникам проносить на предприятие мобильные телефоны, а также делать фотографии и снимать видео на территории завода.

Буквально за два дня до публикации документа в Сети появилась информация о том, что на предприятии рухнула крыша. Cвязаны ли эти события между собой? Cайт Сharter97.org обратился за комментарием к правозащитнице и экологической активистке Елена Маслюковой:

- Дело в том, что этот документ, который мы увидели только вчера, был подписан в апреле.

Когда в январе мы установили несанкционированный сброс отходов в Березину (фактически, там произошла авария), в интернете появились фотографии, подтверждающие ЧП.

После этого работники предприятия в личных беседах рассказывали, что начальство и даже сотрудники КГБ искали людей, которые выложили эти фото в Сеть. Неоднократно появлялась информацию, что работников завода запугивают, заставляют замалчивать о том, что там происходит.

Буквально вчера мы увидели документ, в котором гендиректор ЦКК в Светлогорске издает распоряжение, что на территорию предприятия запрещается проносить мобильные телефоны с фотокамерами, интернетом, фотографировать разрешается только отдельным людям.

Я считаю, что это распоряжение нарушает основные права человека. Какое они имеют право указывать людям, с какими телефонами им приходить на работу?

Во-вторых, возникает вопрос: что вы делаете на этом заводе, что там запрещено фотографировать? Это военный объект? Вы там взрывчатку производите, если людям нельзя фотографировать?

Я считаю, что это ненормальная ситуация. Речь ведь идет не о коммерческой тайне, мы просто хотим, чтобы в нашем городе был чистый воздух.

А когда на заводе, который официально еще не начал свою работу, валится крыша, то встает вопрос: может, этот завод реально нужно закрыть?

Думаю, что даже само руководство понимает, что завод разваливается и поэтому издают такие распоряжения.

Что касается аварии, то люди еле успели выскочить из этого цеха. Там ведь были сотрудники! Лаборанты делали какие-то замеры, что-то еще. Как только они вышли из цеха - обвалилась часть крыши, мне писали, что разлилась какая-то жидкость. Но больше всего разозлило то, что пресс-секретарь концерна Ружана Новицкая пытается выставить людей дураками и говорит, что «это плановый ремонт». Это просто неэтично, неморально, так нельзя поступать.

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