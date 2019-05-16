закрыть
16 мая 2019, четверг, 15:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Ученые: Насыщенный клетчаткой рацион продлевает людям жизнь

  • 16.05.2019, 12:46
  • 1,826

Исследователями были проанализированы данные 388 тысяч мужчин и женщин.

Рацион питания, богатый клетчаткой, улучшает защиту людей от преждевременной смерти, констатировали специалисты из Национального института рака в США, пишет healthinfo.ua.

По данным американских ученых, активное употребление насыщенных клетчаткой продуктов способно продлевать жизнь. В частности, у людей, которые едят большое количество клетчатки, снижается риск смерти от сердечно-сосудистых, инфекционных и респираторных заболеваний. При этом лучшим источником клетчатки в рационе специалисты считают цельное зерно.

Исследователями были проанализированы данные 388 тысяч мужчин и женщин. Специалисты соотнесли показатели здоровья людей с их пищевыми привычками и особенностями рациона. В результате они установили: те люди, которые ели много клетчатки, были в гораздо меньше степени подвержены риску преждевременно уйти из жизни.

Говоря о высоком уровне клетчатки в рационе людей, ученые конкретизируют: в среднем для мужчин это около 30 граммов в день, для женщин – 26 граммов. Расчеты показали, что потребление клетчатки в таком объеме снижает риск преждевременной смерти в среднем на 22%.

«Активное потребление клетчатки снижает риск смерти от последствий сердечно-сосудистых, инфекционных и респираторных заболеваний на 24-56% у мужчин и на 34-59% у женщин. Также у мужчин в связи с употреблением клетчатки наблюдается еще и снижение смертности от рака», - сообщили авторы работы.

Они резюмировали, что клетчатка в рационе должна составлять не менее 14 граммов на каждые съеденные 1000 ккал.


популярное за неделю

Мнение

Китай становится старшим братом для РФ
Китай становится старшим братом для РФ Андрей Пионтковский
Взятка в зеленых - придворный вариант
Взятка в зеленых - придворный вариант Владимир Халип
Мечта маленького Вовы
Мечта маленького Вовы Игорь Эйдман
Экономическая карамазовщина
Экономическая карамазовщина Константин Скуратович