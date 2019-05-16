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Ушел с поста Владимир Шимов, который 17 лет возглавлял БГЭУ

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  • 16.05.2019, 12:53
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Владимир Шимов

Шимов был министром экономики Беларуси.

Владимир Шимов ушел с поста ректора Белорусского государственного экономического университета. Он занимал эту должность с 2002 года, пишет nn.by.

Шимов родился в 1948 году в Запорожской области Украины, учился в школе в Горловке под Донецком и в Московском государственном университете.

В 27 лет попал в Беларусь, получив направление на работу в местный Госплан.

В 1996-2002 году был министром экономики Беларуси.

Сын экс-ректора - черносотенец Всеволод Шимов - преподает политологию в БГУ.

***

Новым ректором БГЭУ будет бывший первый проректор Вячеслав Шуцилин.

Кроме того, назначен ректор Белорусской государственной сельхозакадемии. Им стал Виталий Великанов.


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