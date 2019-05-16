Андрюс Кубилюс: Требуются усилия всего Запада, чтобы демократия восторжествовала и в Беларуси 16.05.2019, 13:02

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Андрюс Кубилюс

Фото: DELFI

Лидеры белорусской оппозиции встретились с литовскими парламентариями.

Лидеры белорусской оппозиции Николай Статкевич и Павел Северинец, встретились в Вильнюсе в здании Сейма с влиятельными литовскими политиками. Подробности встречи – в репортаже корреспондента Charter97.org из Вильнюса.

«Нас беспокоит то, что происходит в Беларуси, то, как развивается внутренняя ситуации… тем более что долгое время мы не видим позитивных изменений в направлении демократии. Требуются усилия всего Запада, чтобы демократия восторжествовала в таких странах как Россия и Беларусь», - заявил Андрюс Кубилюс, член Сейма Литвы от партии консерваторов. Влиятельный и известный литовский политик, присутствовал на встрече в литовском парламенте с Павлом Северинцем и Николаем Статкевичем.

Во время встречи с литовскими политиками и деятелями общественных организаций представители белорусской оппозиции сообщили об аннексии, грозящей Беларуси со стороны Кремля. Николай Статкевич свое выступление начал с того, что принес извинения литовскому народу из-за того, что белорусской оппозиции не удалось остановить строительство атомной электростанции в Островце.

«Режим Лукашенко держится на денежных дотациях Москвы, без российских денег его режим просто рухнет. Именно благодаря помощи России он продолжает править. В конечном счете, Кремль стремится инкорпорировать Беларусь в Российскую Федерацию, благодаря чему Путин и дальше сможет держаться за власть», - предупредил Николай Статкевич. Статкевич, один из лидеров белорусской оппозиции также обратил внимание литовских политиков, на то, что в Беларуси давно не существует независимых выборов, ни парламентских, ни тем более президентских.

В свою очередь, Павел Северинец отметил, что ситуация с правами человека в Беларуси стабильно ухудшается, в стране уже как минимум девять политзаключенных. По словам Северинца, набирает популярность новый тренд: сталинизм. Оппозиционер, также обратил внимание на зависимость Лукашенко от подачек Кремля.

«Нужно понимать, что Лукашенко не гарант независимости, он готов отдать ключи от независимости, только бы остаться у власти. Более того, Лукашенко – ментально советскией человек, который никогда не станет европейцем», - заявил Павел Северинец.

Отвечая на вопросы литовских политиков, о ситуации с АЭС в Островце, Северинец подчеркнул, что атомная станция, не является белорусским проектом, а атомной бомбой, которую Кремль расположил на границе с Литвой, и за строительством которой присматривает правитель Беларуси.

«Если у генералов из России есть безумный план вторжения в Европу и страны Балтии, они могут для этого воспользоваться АЭС в Островце как гигантской атомной бомбой», - добавил Северинец.

И Северинец, и Статкевич, говорили о том, что для решения проблемы АЭС в Островце потребуется вмешательства всего Запада.

Эгидиюс Варейкис, литовский парламентарий, который присутствовал на встрече с белорусскими политиками, подчеркнул, что он не верит в то, что Лукашенко сможет превратиться в демократа. По мнению политика, пока режим действующего президента Беларуси не будет разрушен, демократии в Беларуси не будет. Линас Бальсис, литовский политик и депутат Сейма задавался вопросом, сколько активистов состоит в партиях, которыми руководят Северинец и Статкевич, и как у них получается действовать в условиях политического давления со стороны властей.

«Белорусское общество изменилось, если раньше режим критиковала по большему счету молодежь, то сегодня его ненавидят и жители сельской местности, которые уже не в состоянии существовать на мизерные зарплаты», - ответил литовскому политику Статкевич.

Статкевич, снова подчеркнул, что власть правителя Беларуси удерживается на деньги Кремля, благодаря которым финансируется двухсоттысячная армия силовиков, терроризирующая населения Беларуси. По мнению Статкевича, хуже всего то, что большинство белорусских силовиков являются пророссийскими.

Итоги встречи подвел Жигимантас Павиленис, консерватор и член парламентского комитета иностранных дел.

«Во-первых, наши белорусские друзья, считают, что оптимальным способом решить проблему АЭС в Островце является создание коалиции западных стран, которые могли бы потребовать ее остановки не только у Минска, но и у Москвы. И во-вторых, не общаться с Лукашенко», - резюмировал Павиленис.

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