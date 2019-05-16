Лукашенко провел ряд кадровых назначений 17 16.05.2019, 13:18

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Диктатор назначил новых директоров крупных предприятий, ректоров и глав районов.

16 мая Лукашенко провел кадровые назначения, пишет tut.by. Он дал согласие на назначение Татьяны Лугиной председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности («Беллегпрома»).

Государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз» возглавит Алексей Кушнаренко. До настоящего времени он руководил производственным республиканским унитарным предприятием «Могилевоблгаз».

Пост генерального директора ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» — займет Валерий Иванкович, который ранее являлся генеральным директором ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга.

На должность генерального директора республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» согласован Александр Довгало. Ранее он работал начальником управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства aппарата cовета министров.

Генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» станет Григорий Иваньков, ранее возглавлявший производственное унитарное предприятие «Амкодор-ДОМЗ».

Главы районов и члены исполкомов

На должность председателя Жабинковского райисполкома согласован Виталий Кулак. Он ранее возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.

Юрий Бисун, который до настоящего времени руководил Ивановским райисполкомом, займет пост председателя Пружанского райисполкома.

Ивановский райисполком возглавит Анатолий Ткачук, который является «депутатом палаты представителей национального собрания».

Кроме того, диктатор назначил начальника УВД по Витебской области Михаила Гриба членом Витебского облисполкома, Кирилла Шика — членом Минского облисполкома, а начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова — членом Минского горисполкома.

При согласовании назначений руководителей местных исполнительных и распорядительных органов Лукашенко отметил проблемы с экспортом белорусского продовольствия в Россию, несмотря на принятые ранее балансы.

«На наших традиционных рынках вы видите, что очень сложно сегодня работать. Тем более, Россия себя таким образом ведет — непонятным. Даже планы выработали с ними — балансы поставок молока, мяса, и мы их не выполняем, потому что закрыли рынок. Это же не дело, когда мы договариваемся по объему, сколько поставим на российский рынок, и мы не можем поставить из-за торможения. Это серьезный вопрос. Нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, на уровне правительств, эту проблему», — заявил белорусский правитель.

Лукашенко в связи с этим высказал мнение, что, возможно, сельхозпроизводителям в Беларуси не стоит форсировать увеличение объемов производства мяса и молока, потому как их не так просто сегодня продать за рубеж. «В крайнем случае, по говядине нам придется держать (объемы производства. — Прим.), потому что ее потом не нарастишь быстро. Ну, а если будет большой спрос в мире на свинину, птицу и прочее — это мы можем быстро нарастить, если надо будет», — сказал диктатор.

«Поэтому встает вопрос, стоит ли нам так интенсивно наращивать вот эти традиционные наши продукты. Надо искать что-то новое, чтобы заниматься импортозамещением. Мы еще сотни миллионов долларов тратим на покупку по импорту, особенно овощей, фруктов и так далее. Надо у себя это производить. И вот на это надо обращать внимание», — подчеркнул Лукашенко.

Новые ректоры

Новые ректоры появятся в двух вузах страны. Ректором учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет» станет Вячеслав Шутилин.

Ректором «Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии» — Виталий Великанов.

Другие назначения

На пост первого заместителя министра архитектуры и строительства согласован Игорь Костюков. До этого он работал в министерстве в должности начальника главного управления строительства.

Алексей Ананич согласован на должность заместителя министра архитектуры и строительства. До настоящего времени он работал в должности заместителя директора по экономике проектного коммунального унитарного предприятия «Минскпроект».

Заместителем председателя Президиума НАН назначен Александр Кильчевский, который до этого работал в должности главного ученого секретаря Национальной академии наук. В свою очередь этот пост занял Андрей Иванец. Ранее он был заместителем директора по научной работе государственного научного учреждения «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси».

Лукашенко дал согласие на назначение Вадима Маханько генеральным директором республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». До настоящего времени он занимал в этой организации должность заместителя генерального директора по научной работе.

Лукашенко также назначил Игоря Фисенко Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Княжестве Монако и Португальской Республике по совместительству. Он также является послом Беларуси во Франции и по совместительству постоянным представителем Беларуси при ЮНЕСКО.