В Казахстане на протест вышли многодетные матери и потребовали встречи с Назарбаевым 16.05.2019, 13:26

1,530

Фото: RFE/RL

Многодетные матери потребовали решить жилищный вопрос.

В четверг, 16 мая, в Казахстане десятки многодетных матерей, в том числе многодетные матери и матери-одиночки, собрались в Нур-Султане с требованием улучшить их социальное положение и решить жилищные проблемы, cообщает «Радио Азаттык».

После того как к собравшимся у здания акимата около половины 11-го утра ни аким города, ни его заместители не вышли, матери направились в сторону Конгресс-центра, где сегодня стартует Астанинский экономический форум. Вышедший после этого представитель акимата сказал матерям, что заместители акима столицы Бахыта Султанова предлагают им встретиться. Однако матери возвращаться отказались, сказав, что заместители «ничего не решают».

Женщины, подойдя к Конгресс-центру, куда уже прибыли полицейские наряды и сотрудники спецподразделений, начали скандировать: «Баспана!», «Елбасы!».

Многодетные матери заявили, что предлагаемая правительством программа по обеспечению многодетных жильем неэффективна. Они говорят, что жилье должно предоставляться без первоначального взноса и банковских комиссий.

По их словам, в прошлом месяце они направили свои предложения президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, премьер-министру Аскару Мамину и депутатам парламента. Собравшиеся женщины говорят, что данные письма не дошли до адресатов. Они выразили возмущение тем, что письма были перенаправлены в министерство труда и социальной защиты населения.

Спустя полчаса к женщинам у Конгресс-центра вышли министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев и аким столицы Бахыт Султанов. После непродолжительных переговоров чиновники попросили женщин проехать с ними вместе в столичный акимат.