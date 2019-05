Сегодня второй полуфинал «Евровидения 2019»: что увидят зрители 16.05.2019, 13:37

1,001

На сцене выступят участники конкурса и приглашенные звезды.

По результатам первого полуфинала, дальше проходят 10 участников. Теперь все внимание приковано к 18 конкурсантам, участвующим в сегодняшнем втором полуфинале Евровидения 2019. Также в шоу примут участие приглашенные звездные гости Shalva Band и Lior Suchard, пишет сайт segodnya.ua.

Второй полуфинал 64-го конкурса «Евровидение» состоится в Тель-Авиве 16 мая. 10 стран с наивысшими баллами выйдут в финал, который будет проходить в субботу, 18 мая. Шоу будут вести Бар Рафаэли, Эрез Тал, Асси Азар и Люси Аюб.

Участники второго полуфинала «Евровидения 2019»:

Армения: Srbuk (Србуи Саргсян) - Walking Out

Ирландия: Сара МакТернан – 22

Молдова: Анна Одобеску – Stay

Швейцария: Лука Ханни - She Got Me

Латвия: Carousel - That Night

Румыния: Эстер Пеони - On a Sunday

Дания: Leonora (Леонора Колмор Йепсен) - Love Is Forever

Швеция: Джон Лундвик - Too Late For Love

Австрия: PÆNDA (Габриэла Хорн) – Limits

Хорватия: Роко - The Dream

Мальта: Микела - Chameleon

Литва: Юрий Векленко - Run With The Lions

Россия: Сергей Лазарев – Scream

Албания: Йонида Маличи - Ktheju tokës

Норвегия: KEiiNO - Spirit in the Sky

Нидерланды: Дункан Лоуренс – Arcade

Северная Македония: Тамара Тодевска - Proud

Азербайджан: Chingiz (Чингиз Мустафаев) - Truth

Зрители могут проголосовать за свои любимые песни, если они пребывают в одной из 18 стран-участниц, а также в Великобритании, Италии или Германии. Линии голосования открываются, как только ведущие объявляют об этом.

Приглашенные звезды

Во втором полуфинале выступит группа Shalva Band, которая исполнит композицию A Million Dreams.

Группа состоит из восьми талантливых музыкантов с ограниченными возможностями. Shalva – это израильская ассоциация по поддержке людей с ограниченными возможностями, и коллектив является одной из самых знаменитых ее программ.

Ребята собирались представлять Израиль на Евровидении 2019, а теперь их пригласили выступить в качестве специальных гостей на сегодняшнем шоу.

Лиор Сухард

Также в качестве особого гостя выступит Лиор Сухард, израильский менталист и самопровозглашенный "мистификатор", который демонстрирует "сверхъестественные развлечения".

Выступление троих финалистов

Представители Германии, Италии и Великобритании, которые автоматически попали в гранд-финал, также примут участие в сегодняшнем шоу.

Когда линии для голосования будут открыты, участники S! Sters, Mahmood и Michael Rice будут давать интервью и показывать видео их генеральных репетиций, чтобы зрители могли познакомиться с артистами и их песнями.