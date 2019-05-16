Опрос: Вступление в ЕС поддерживают 57% украинцев 1 16.05.2019, 14:05

В НАТО - почти половина.

На референдуме за вступление Украины в НАТО проголосовали бы 48,9% украинцев, а за вступление в ЕС - 57%, свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг". Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, согласно результатам социсследования, обнародованным в четверг, если бы состоялся референдум о вступлении Украины в Евросоюз или восстановление прагматичных отношений с Россией и другими странами СНГ, 57% проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 19,3% - за восстановление отношений с Россией и другими странами СНГ, 13,6% - не принимали бы участия в референдуме, 10,1% затруднились ответить.

Если бы состоялся референдум о вступлении Украины в НАТО или закрепление внеблокового статуса, то 48,9% проголосовали бы за присоединение к НАТО, 23,2% - за внеблоковый статус, 16% - не принимали бы участия в референдуме, а 11,8% затруднились ответить.

Кроме того, 43,1% респондентов считают, что в дальнейшем пути развития Украины является европейская интеграция и всестороннее сближение с ЕС, 12,3% - восстановление и расширение экономических и культурных связей с Россией, 37,8% - разработка и внедрение программ экономического и культурного развития Украины, ориентированные на использование внутренних возможностей и ресурсов, а 6,8% затруднились ответить.

Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве.

Всего было опрошено 3000 респондентов. Стандартная погрешность выборки не превышает 1,83%.