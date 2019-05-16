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Война с народом — скверная война!

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  • 16.05.2019, 14:50
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Как российская блогосфера отреагировала на третий день народных сходов в защиту сквера в Екатеринбурге.

70 задержанных и судебный конвейер — таков ответ российских властей обществу, защищающему среду обитания в Екатеринбурге. На третий день протестов против людей вновь использовались парамилитарные формирования — чоповцы и т.н. "титушки". Тем не менее на сей раз вышло около 7000 человек. Люди полны решимости отстоять сквер. Но утром 16 мая появились сообщения, что вырубка началась, пишет kasparov.ru.

Телеграм-канал "Запретное мнение":

"Люди проводят "флешмоб с фонариками", светя на забор и полицию, попутно выкрикивая свой лозунг: "Мы за сквер!"

Сотрудники правоохранительных органов выглядят крайне растерянными и, судя по всему, не имеют ни малейшего представления, что будет происходить дальше и как им с этим быть.

7000.

По сравнению с предыдущими днями протеста: бросается в глаза появление целого ряда политических лозунгов, включающих отправку в отставку местной власти во главе с Мэром Высокинским.

Следущий шаг — требование отставки "Сказочного" Путина.

Кремль своим бездействием заставляет людей переходить от чисто социального протеста к политическому. Так и должно быть. Все идет по историческому плану.

К месту протеста вновь начали свозиться провластные "боевые титушки".

В данный момент они проходят инструктаж у своих координаторов и получают одинаковые перчатки. Организованность боевиков просто налицо.

Подвезли глушилки. Власть пытается остановить стримы с места событий.

Вновь прибывшие усиленные отряды ОМОНа начали жестко разгонять толпу.

Безоружных людей избивают дубинками, нанося удары по головам и ребрам.

При разгоне был использован газ, один из ОМОНовцев пнул фотографа со значком "пресса" на груди, потребовав "убраться со своими объективами".

ОМОН через рупор призывает всех собравшихся разойтись. Люди его перекрикивают и возвращаются на свои первоначальные места.

Митингующие пошли стенкой на полицию и серьезно оттеснили ее назад. Люди скандируют: "Мы за сквер!"

Сообщается, что после того, как начались массовые задержания, к месту протеста вышли даже те горожане, которые ранее предпочитали наблюдать за акцией по экранам своих электронных устройств, сидя на диванах. Вот такой обратный эффект.

Провластные титушки взрывают петарды, в ответ ОМОН вылавливает мирно гуляющих по территории протестующих и волочит их, словно мешки, по земле до автозаков".

Телеграм-канал "ОВД-Инфо":

"В Екатеринбурге, по последним данным, уже приблизительно 70 задержанных. Активистка Ольга Иванцева, которая дежурила возле автозаков, рассказала, что сотрудники ОМОН погрузили в автобусы разом 15-20 человек.

Сложно сказать точное число задержанных, но в течение дня в автозаках оказывалось более 80 человек. Некоторых уже отпускают из отделов полиции. Народный сход в защиту сквера у Театра драмы закончился.

Один из активистов сообщил ОВД-Инфо, что полицейские пинали его ногами и заламывали руки. Другой задержанный рассказал, что он просто шел мимо акции, когда к нему подошли сотрудники ОМОН и начали угрожать отбить почки".

Телеграм-канал E1.RU:

"У забора вот такие группы молодых пацанов, часть в масках, готовятся к провокациям. Считаю, что на этом мирная акция закончена у сквера, всем нужно быть осторожными, лучше расходиться. Всех горожан эти провокаторы подставят.

А людей пришло очень много, тысяч 6-7. Наверное, столько никогда не выходило".

Он же:

"Выпускной школьников на Центральном стадионе отменен из-за протестов в сквере. Артистов фестиваля "Уральская ночь музыки" (в частности, Little Big), которые должны были там выступить, распределят по другим площадкам".

Федор Крашенинников:

"Моя версия такая:

1) Куйвашев и К на***ли в кремлевские уши, что все под контролем и протест закончится завтра, надо просто потерпеть и напугать протестующих. И все будет хорошо.

2) Им дали карт-бланш.

3) Отсюда такая истеричная спешка храмостроителей с заборами и бетонными блоками.

4) Если протесты будут продолжаться, в Кремле могут обнаружить, что им наврали, и резко поменять позицию, выдав люлей куйвашатам.

(А все поняли, что торжественный молебен по случаю закладки первого камня — если до этого дойдет — они собираются служить за глухим забором, под охраной ОМОНа, ЧОПов и спортсменов? Вот будет фантастически духовное зрелище)".

Телеграм-канал "Znak Екатеринбург":

"Вот так флешмоб выглядел сверху".

Телеграм-канал "Сталингулаг":

"Ситуации в Екатеринбурге, безусловно, можно было бы избежать, прояви власть хоть немного уважения к гражданам своей страны. Не приходить в кирзовых сапогах и топтать газон, где екатеринбуржцы привыкли отдыхать, не присылать каких-то невнятных спортсменов разбираться с недовольными, не высылать ОМОН, как будто перед ними не жители города, отстаивающие свои права, а государственные преступники, не оскорблять и не обвинять, а просто, по-человечески, посредством местного референдума спросить: хотите ли вы, чтобы вместо сквера был храм? Все.

Казалось бы, это такая простая задача, но для нынешнего времени она невыполнима. Если спрашивать у народа его мнение значит признавать его равным власти, что само по себе уже звучит как кощунство, значит у людей может появиться голос не только по скверу, но и по другим вопросам, а это уже, как известно, экстремизм, поэтому куда надежнее для своей сакрализации продолжать считать граждан козлами и вести себя с ними соответственно".

Егор Ершов:

"Продолжаем примеривать екатеринбургскую ситуацию на Москву.

Судя по поступающим в редакцию сведениям, тот самый сквер — это аналог наших Чистых Прудов. Так вот, попытка построить Храм-на-Чистых без сомнений закончилась бы очень серьезным конфликтом. Реально, вся студентота, вся богема, вообще вся достаточно креативная, но не слишком мажорная Москва восприняла бы это в штыки. И лично я, к слову, счел бы такой проект совсем неуместным и предпочел бы отдать под храм другое место, ибо люблю ЧП в их нынешнем виде и не хотел бы их потерять.

Но видите ли, Москва — это столица, власти очень озабочены тем, чтобы в ней ничего такого на ровном месте не случилось, и потому все, простите, ж***й чуют: не надо так. Т.е. нет, где-нибудь на Торфянке, может, и можно, но вот в центре вообще и на Чистых в частности — нельзя. А в Екб — один фиг бузотеры до Кремля не дойдут, вот и прокатил подобный проект.

Это к вопросу о "проклятии цареубийства", "проклятии Ельцина" и прочей суеверной ахинее о Екатеринбурге. Все гораздо проще и прозаичней".

Дмитрий Колезев:

"Судя по публичным высказываниям в твиттере, Евгений Ройзман принял для себя решение поддерживать защитников сквера. Первые три дня протестов он почти молчал, высказывался очень осторожно".

Дмитрий Милин:

"События, которые начались в Екатеринбурге, не первые. До этого были волнения в Ингушетии, поводом для которых стало изменение границ, события в Архангельской области, где поводом стало создание полигона для московского мусора.

Причина же всех формально не связанных с друг другом и не похожих на друг друга событий одна — неработающие механизмы демократии на фоне ухудшения уровня жизни.

Наличие работающей представительной демократии как механизма согласования интересов разных социальных групп предотвратило бы уличные выступления. Однако в нашем карго-культе демократии с фальсифицированными выборами всех уровней от муниципального до президентского то, ради чего строят демократию, не работает. И согласование интересов идет через уличные выступления и насилие.

В целом все события в Ингушетии, Архангельской области, Екатеринбурге — это предвестники будущей российской "революции достоинства", когда люди потребуют от властей уважать свои права и учитывать свои интересы по всей стране".

Татьяна Долматова:

"Сквер очень быстро начали ломать. Сейчас на глазах у всего города начнут, видимо, вырубать деревья. Думают, видимо, что когда люди увидят это — махнут рукой и разойдутся по домам.

Смачно плюют людям прямо в лицо и церковные чиновники, и светские власти. Уверены, что придушат любое недовольство.

А "верующие" еще и порадуются. Как хорошо, надо просто выжечь крамолу железной рукой. Немного побили недовольных, зато будет храм через четыре года. А горожан они уже заклеймили "майданщиками", которые "вышли за деньги", "Навальный организовал" и т.д.

С ужасом наблюдаю, во что превратилась РПЦ. Полное вырождение, просто какой-то апокалипсис.

Сколько священников приняли мученическую смерть в советское время, и вот, их потомки, читающие ежегодно канон Андрея Критского, творят сейчас вот это все. И в тюрьмы теперь идут те, кто им мешает делать бизнес и целоваться взасос с преступной властью.

А они потирают руки и даже высказывают недовольство, если суды, по их мнению, слишком мягко обходятся с молодыми безбожниками.

И никто из них не задумывается о том, что будет завтра.

Не читали евангельских притч, видимо. Или читали, но забыли".

"В Екатеринбурге начали вырубать деревья в сквере на месте строительства храма", — сообщает телеграм-канал "Протесты в мире".

Телеграм-канал "Апология протеста":

"Свердловские суды отчитались о работе арестного конвейера и анонсировали запуск нового".

Леонид Волков:

"У меня вся екатеринбуржская лента в сообщениях о том, что "мне звонили из ВЦИОМа, спрашивали про храм". Не одно и не два сообщения.

Это говорит о большой плотности выборки и огромном количестве поллстеров. Это очень дорогой опрос.

Сильно похоже на то, что в срочном порядке дана команда из АП (а ВЦИОМ — это лишь техническое подразделение АП) разобраться, а что там на самом деле жители думают. Это, скорее, хорошо.

Но еще не победа.

Победа, конечно, может быть достигнута только на улице.

***

Что-то они невеселые сидят.

А также смешно — совещание "по озеленению Екатеринбурга" в составе:

— губернатор

— вице-губернатор

— митрополит

— мэр

— два олигарха

Всем понятно, о чем совещание — но даже в своем пресс-релизе не могут не соврать".

Леонид Гозман:

"ЕКАТЕРИНБУРГ — ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

1. У нас нет государства. Структура, которая хотя бы на время передает (продает) монополию на насилие разнообразным мафиям и "спортсменам", государством не является, а является одной из мафий.

2. Союз силовиков, РПЦ и криминала, сформировавшийся уже довольно давно, впервые выступил столь открыто и нагло.

3. РПЦ не только не является Церковью, но и не имеет никакого отношения к христианству. В России есть православные христиане, но нет соразмерной по масштабам Православной Церкви. Может быть, теперь появится.

4. У нас нет Патриарха. Человек по фамилии Гундяев, не приехавший в Екатеринбург, Патриархом считаться не может.

5. Степень тупости и неадекватности власти оказалась даже выше привычного уже уровня. У них нет даже инстинкта самосохранения.

6. Подлость официальных СМИ также превысила тот уровень, к которому мы все привыкли.

7. Гражданская война возможна.

8. Гражданское общество еще раз заявило о своей растущей силе. Все происходящее сейчас — повод не только для возмущения, но и для оптимизма.

Если бы я был верующим, я бы молился за тех, кто защищает сейчас в Екатеринбурге не сквер — всех нас, всю страну. Спасибо вам. Берегите себя и, пожалуйста, не сдавайтесь".

Телеграм-канал "Методичка":

"Мэр Красноярска Сергей Еремин подписал постановление об отказе в разрешении на строительство храма в сквере.

Построить храм собирались в сквере между улицей Баумана и Свободным проспектом. Отказ в разрешении в администрации объяснили "наличием на этой территории сквера и необходимости сноса зеленых насаждений для строительства храма".

Телеграм-канал Daily storm:

"Проект строительства храма в Екатеринбурге, против которого так ополчились граждане, предполагает также возведение неподалеку и многофункционального центра (МФЦ), включающего в себя жилую и коммерческую недвижимость, в том числе фитнес-центр, пишет The Bell со ссылкой на материалы общественного обсуждения.

При этом для строительства МФЦ потребуется снять ограничения с объектов культурного наследия, самые старые из которых были построены в начале XIX века.

Заказчиком проекта МФЦ, по данным The Bell, является "Екатеринбургский мукомольный завод", связанный со структурой "Уральской горно-металлургической компании", которой владеет Андрей Козицын (24-е место в списке Forbes). У него 50% акций, вторая половина принадлежит его "соседу" по Forbes (25-е место), владельцу ООО "Храм Святой Екатерины", принадлежащего "Русской медной компании" (РМК), Игорю Алтушкину".


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