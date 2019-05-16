закрыть
16 мая 2019, четверг, 15:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Двое витебчан разбили скульптуру «Ленин с котом»

  • 16.05.2019, 14:57
  • 1,093

Витебчане мотивировали свой поступок нетерпимостью к личности советского вождя.

Милиция задержала двух витебчан, которые повредили скульптуру с народным названием «Ленин с котом» возле станции Лучеса под Витебском, пишет tut.by.

5 мая в милицию обратился председатель садоводческого товарищества в дачном поселке вблизи железнодорожной станции Лучеса под Витебском. Он сообщил, что кто-то повредил скульптурную композицию под народным названием «Ленин с котом». Вождю отломали руку, а коту, сидевшему у его ног, — голову.

Милиция выяснила, что накануне, около 22 часов 4 мая, памятник повредили двое мужчин — 25-летний житель Лиозно и его 30-летний приятель из Сенно. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения в садоводческом товариществе.

Мужчин задержали на съемной квартире в Витебске.

«Свой поступок молодые люди объяснили мировоззрением, отрицающим атрибуты советской власти, и нетерпимостью к личности Ленина. Кроме того, они придерживаются анархистских взглядов», — отмечают в УВД.


популярное за неделю

Мнение

Китай становится старшим братом для РФ
Китай становится старшим братом для РФ Андрей Пионтковский
Взятка в зеленых - придворный вариант
Взятка в зеленых - придворный вариант Владимир Халип
Мечта маленького Вовы
Мечта маленького Вовы Игорь Эйдман
Экономическая карамазовщина
Экономическая карамазовщина Константин Скуратович