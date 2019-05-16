Двое витебчан разбили скульптуру «Ленин с котом» 16.05.2019, 14:57

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Витебчане мотивировали свой поступок нетерпимостью к личности советского вождя.

Милиция задержала двух витебчан, которые повредили скульптуру с народным названием «Ленин с котом» возле станции Лучеса под Витебском, пишет tut.by.

5 мая в милицию обратился председатель садоводческого товарищества в дачном поселке вблизи железнодорожной станции Лучеса под Витебском. Он сообщил, что кто-то повредил скульптурную композицию под народным названием «Ленин с котом». Вождю отломали руку, а коту, сидевшему у его ног, — голову.

Милиция выяснила, что накануне, около 22 часов 4 мая, памятник повредили двое мужчин — 25-летний житель Лиозно и его 30-летний приятель из Сенно. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения в садоводческом товариществе.

Мужчин задержали на съемной квартире в Витебске.

«Свой поступок молодые люди объяснили мировоззрением, отрицающим атрибуты советской власти, и нетерпимостью к личности Ленина. Кроме того, они придерживаются анархистских взглядов», — отмечают в УВД.