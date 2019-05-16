США ударят по «Газпрому» рекордным производством СПГ 3 16.05.2019, 16:13

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В Америке множатся новые терминалы по сжижению.

США продолжают увеличивать производство сжиженного природного газа, который уже вдвое обвалил цены в Азии и Европе, пишет finanz.ru.

В среду компания Sempra Energy - совместное предприятие французского концерна Total и японских Mitsui и Mitsubishi - объявила о запуске первой линии сжижения СПГ на проекте Cameron LNG.

Экспортный терминал в Луизиане рассчитан на 4,5 млн тонн СПГ в год. В 2020 году начнет работать вторая и третья очереди, которые позволят увеличить производство до 13,5 млн тонн.

С учетом уже существующего избытка предложения на рынке СПГ запуск еще одного проекта, вероятно, окажет дальнейшее давление на спотовые цены на газ в этом году, особенно в Европе - ключевом экспортном рынке российского «Газпрома», отмечают аналитики Сбербанк CIB.

По оценке BloombergNEF, всего в 2019 году будут запущены мощности по сжижению на 33 млн тонн, тогда как спрос вырастет лишь на 17 млн тонн.

Спотовые цены на газ на европейском рынке уже резко снизились и находятся вблизи минимальных значений с 2006 года. На главном газовом хабе ЕС - TTF в Нидерландах - газовые контракты в начале недели заключались по 160 долларов за тысячу кубометров.

Запасы газа в европейских ПХГ, по данным Gas Infrastructure Europe, на 23 млрд кубометров превышают прошлогодние на ту же дату, и находятся на максимуме с 2014 года.

Обвал цен - следствие перетока на европейский рынок объемов СПГ, которые предназначались для Азии, пишут аналитики Сбербанк CIB Андрей Громадин и Анна Котельникова.

СПГ на азиатском спотовом рынке резко подешевел в зимние месяцы на фоне падения цен на нефть в 2018 году, а также избыточных запасов в газовых хранилищах, запуска новых регазификационных мощностей и теплой погоды.

Сейчас спотовые цены на газ в Японии и Сингапуре почти на 50% ниже, чем в сентябре 2018, и составляют 5,2 доллара за млн британских тепловых единиц - около 186 долларов за тысячу кубометров.

В ближайшие месяцы рынок газа, вероятно, останется под давлением из-за низкого сезонного спроса - это несет риски для «Газпрома», поскольку на спотовый компонент уже приходится более 50% в формуле расчета цен на газ для потребителей в Европе, предупреждают в Сбербанк CIB.

В среднем газовый холдинг будет продавать газ в Европе по 216 долларов за тысячу кубометров, что на 10% ниже прошлогодней цены (241 доллар) и заметно недотягивает до прогнозов компании (235 долларов), отмечают аналитики.

«Газпром» возлагает надежды на второе полугодие, заявила в четверг на конференции Берлине зампред правления Елена Бурмистрова.

«Международные эксперты предсказывают сегменту СПГ масштабный взлет в ближайшие годы. И я полностью согласна с этим утверждением. СПГ обладает рядом неоспоримых преимуществ. Это "гибкая труба", благодаря которой газовый рынок становится по-настоящему глобальным», - отметила она.

«Но гибкость СПГ - это и его преимущество, и его недостаток. Сегодня большая часть контрактов на поставку СПГ заключаются на условиях FOB. Когда танкер отправляется в море, его пункт назначения неизвестен. И если открывается более выгодная возможность продажи на конкурентном рынке, танкер будет перенаправлен. Именно этот фактор в действии мы и наблюдали в четвертом квартале прошлого года, когда сокращение "азиатской премии" привело в Европу новые объемы СПГ», - напомнила Бурмистрова.