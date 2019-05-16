Первый замминистра связи Дмитрий Шедко подал в отставку 4 16.05.2019, 16:20

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Дмитрий Шедко

Фото: bsuir.by

Сегодня в Telegram появилась информация, что он был задержан.

Первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Дмитрий Шедко подал заявление об отставке. Данную информацию он подтвердил tut.by.

«В данный момент нахожусь в отпуске. Несколько недель назад я обратился в правительство с просьбой об отставке. Надеюсь, сегодня будет получено согласие Лукашенко», — сказал Шедко.

Он развеял слухи о том, что покинул Беларусь и не намерен сюда возвращаться на фоне задержания гендиректора «Белтелекома». «В дальнейшем я собираюсь работать и жить в Беларуси. Просто уже пять лет работаю в министерстве. Это очень многогранный и ценный опыт. А сейчас есть новые интересные предложения. Не до пенсии же работать на одном месте», — пояснил он.

Сегодня в Telegram-канале блогера NEXTA появилась непроверенная информация, что Дмитрий Шедко задержан. Однако КГБ опроверг эту информацию в комментарии «Еврорадио».

Telegram-канал «Хромой Бес» сообщает, что хотя Шедько и на свободе, интерес силовых органов к нему действительно есть. Также силовики интересуются бывшими и действующими работники Белтелекома и Мининистерства информатизации.

В пресс-службе Минсвязи сказали, что Дмитрий Геннадьевич находится «вторую неделю в плановом отпуске».

Дмитрий Шедко родился в 1979 году в Минске. Окончил БГУИР и Академию управления при президенте. Работал в ЦК БПСМ, помощником генерального директора, ведущим специалистом ЗАО «ТКД Юниспектр», ответственным секретарем, заместителем главного редактора, а затем и главредом журнала «Планета», который основал «Белтрансгаз». В 2011 году Шедко стал заместителем министра информации, а спустя несколько лет первым замминистра связи и информатизации.