Где белорусам недорого отдохнуть летом 7 16.05.2019, 16:18

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Обзор бюджетных вариантов отдыха.

Куда поехать отдыхать летом 2019, чтобы было увлекательно, развлекательно, познавательно, да к тому же еще и недорого? Узнайте интересные направления и места бюджетного летнего отдыха в статье segodnya.ua.

Чтобы полноценно отдохнуть во время летнего отпуска или на выходные дни, вовсе необязательно выезжать далеко за границу. Много интересных и даже загадочных мест есть в соседней стране - Украине. Отправляясь в поездку по этой стране, вы лучше узнаете ее культуру, историю и самобытность.

Если вы путешествуете самостоятельно, не привязываясь к различным турагентствам, вы получаете возможность сэкономить на стоимости их услуг, а также не ограничиваете себя рамками их условий и графиков. Главное – не бояться поездок. А с направлениями и выбором маршрута мы вам поможем.

Карпаты

Карпаты привлекают много туристов не только зимой на горнолыжные базы. Летом горы манят своим чистейшим воздухом и экологией, лесами, травами, минеральными водами, самобытным карпатским колоритом и возможностью оздоровиться.

Во многих туристических центрах Карпат начинают работать здравницы и центры отдыха. Это Яремча, Схидница, Сколе, Верховина, Ворохта, Солотвино, Синяк, а также менее известные села и деревушки. Программа отпускного времени у всех похожа: полезные пешие прогулки по горам, к водопадам и озерам, сбор лесных ягод и грибов, конные прогулки, катание на лодке, купание в чанах уникальная карпатская кухня и оздоровление на неиссякаемых минеральных источниках.

Если вам не по карману широкий выбор мест в отелях, в каждом селении в частном секторе можно легко найти жилье по своему карману. Местные жители давно поняли выгоду от посещения туристов и с удовольствием предлагают не только место для проживания, но и чудесное питание.

Кинбурнская коса

Не получается потратить много денег на фешенебельный отель на морском побережье? Можно поселиться на самом берегу в собственной палатке. А на рассвете, просыпаясь от шума прибоя, сделать всего пару шагов до вожделенного моря и принять утреннюю ванну возле порога своего жилища. Романтика! К тому же вполне бюджетная.

Кинбурнская коса в заповедной зоне в Николаевской области – вот место совершенно дикого отдыха на Черноморском побережье, вдали от навязчивой цивилизации, наполненное целебным морским бризом и приятным сосновым соседством. Если вы не боитесь такого рода трудностей, дружите с природой и хотите отдохнуть от шумных городов – вам сюда. Кушать можно готовить самостоятельно, на костре. А если не хотите заморачиваться с кухней, можно воспользоваться услугами кэмпинга – это тоже не дорого.

Киев

Не удивляйтесь, в Киеве тоже можно отдохнуть бюджетно и при этом полноценно и весело. Такой отпуск, проведенный в столице, придется по вкусу тем, кто любит наполняться энергетикой больших и шумных городов, кайфует от удобства цивилизации, ценит размах и контрасты каменных монолитов и островков природы в черте города.

Киев – город разноплановый и демократичный с насыщенной культурной и социальной жизнью. Он подходит как для богатых туристов, так и людей без особых притязаний. При желании, просматривая афиши, можно составить совершенно бюджетный маршрут выходного дня, посещая интересные достопримечательности столицы, выставки, фестивали, выступления, концерты, за минимальную цену, а то и совершенно бесплатно.

Чего стоят Андреевский спуск, Михайловская церковь, Софиевский собор, Киево-Печерская Лавра, парки, скверы, аллеи, фуникулер, Подол, прогулки на речном трамвае по Днепру, поющие фонтаны на Майдане! А жить в это время можно в одной из многочисленных гостиниц и хостелов столицы, где встречаются вполне сносные цены за достойные условия. Даже за пару выходных дней пребывания в Киеве можно навпечатляться до следующего отпуска.