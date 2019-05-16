Стало известно, какой будет погода до конца недели 1 16.05.2019, 16:41

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Прогноз погоды по Беларуси на 17 - 19 мая.

17 мая по юго-западной половине Беларуси погоду будет определять фронтальный раздел, на остальной территории скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями, пишет Гидромет.

Преимущественно по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +6°С по северу страны до +16°С по югу; максимальная в середине дня +16..+22°С, местами по Гомельской области до +25°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

18-19 мая большая часть территории окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь в юго-западных районах республики будет сказываться влияние малоподвижной фронтальной системы. Установится теплая погода. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +6°С по северо-востоку страны до +15..+16°С по юго-западу, максимальная днем +19..+26°С.