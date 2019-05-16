«Бонус от людей с чрезвычайным доходом» 5 16.05.2019, 16:53

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У главврача нашли $140 тысяч, но судят за взятку в $3 тысячи.

В суде Заводского района Минска рассматривают дело бывшего главного врача 1-й городской клинической больницы, пишет tut.by.

Сегодня прокурор запросил для Олега Фомина 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать высокие должности в течение пяти лет. Медика судят за взятки. Он находится под стражей с 15 июня 2018 года.

Еще летом 2018 года главврача задержали за содействие в организации закупок медицинского оборудования для нужд больницы. При проведении обыска по месту проживания у Олега Фомина нашли около $ 140 тысяч в эквиваленте. Тогда многие СМИ показали оперативное видео, снятое во время обыска, с разложенными на кровати купюрами евро и долларами, дорогим алкоголем.

Оказалось, что судебный процесс начался еще в апреле. Олегу Фомину предъявлены обвинения в получении взятки по ч.1 ст. 430 и ч.2 ст. 430 УК.

Как стало известно, общая сумма взяток, о которой идет речь, — вовсе не 140 тысяч, а около 3 тысяч долларов. Это три эпизода, когда деньги принесли в качестве благодарности фирмы, занимающиеся медоборудованием. Олег Фомин вину признал по всем трем случаям, раскаялся и возместил ущерб.

Сегодня, 16 мая, в суде допросили двух свидетелей. Среди них представитель немецкого концерна Fresenius в Минске Геннадий Соболевский — тот самый, чьи показания легли в основу обвинения главврача 9-й больницы Валерия Кушниренко. Правда, на суд к Кушниренко 14 мая он прийти не смог по состоянию здоровья. Компания занимается поставками медоборудования и его обслуживанием. В 1-ю больницу они поставляли аппараты для гемодиализа — внепочечного очищения крови при острой почечной недостаточности. Также проводили техническое обслуживание оборудования.

Соболевский — один из трех человек, который решил отблагодарить Фомина деньгами. Он рассказал, что с Олегом Фоминым виделся всего пару раз, близко его не знал и лишь понимал, что он работал главврачом больницы. В ноябре 2013 года он решил познакомиться с Фоминым поближе и пришел к нему в больницу. В кабинете рассказал о продукции компании, по его словам, достал из пакета белый конверт и положил на стол. Пакет поставил у стола, там в том числе был рекламный проспект с информацией о продукции.

В конверте, по его словам, было 930 евро. Их он положил, чтобы в дальнейшем у больницы и его компании были нормальные отношения. Никаких деталей с главврачом они не обговаривали. Более того, Соболевский не говорил главврачу, что приедет к нему с деньгами, а когда достал конверт, не сказал, что там деньги.

— Это был белый конверт без марки с деньгами. […] Я сказал «спасибо», попросил отнестись нормально и чтобы наше сотрудничество было выгодным, — сказал Соболевский.

По словам Соболевского, ничего конкретного Фомин ему не обещал и конверт не открывал. Дать деньги Соболевский решил сам и сумму тоже определил самостоятельно. После этого случая они с бывшим главврачом не встречались, разве что иногда могли формально пересекаться в коридорах.

Свидетель рассказал, что с больницами в целом были проблемы с заключением договоров на сервисное обслуживание техники. Поэтому он и решил в качестве благодарности передать деньги: возможно, в будущем, по его словам, это могло как-то помочь.

Так как в суде показания Соболевского противоречили тому, что он говорил на допросах, прокурор зачитал их. Всего свидетеля допрашивали четыре раза. Например, во время одного из допросов он сказал, что передал не 930 евро, а 400−500 долларов. В суде свидетель заметил, что у него постоянно высокое давление и из-за давности произошедшего, мог забыть. При этом подтверждает, что передавал именно 930 евро.

Олег Фомин в суде пояснил, что случай с Соболевским был неординарным. При этом никакого конверта ему никто на стол не клал, потому что он всегда завален документами и туда что-то положить невозможно.

— Я не помню, чтобы конверт с деньгами был отдельно. Всегда были проспекты, проспекты, проспекты с оборудованием. То есть конверт был среди проспектов в пакете, — сказал Фомин.

В ходе прений стал известен интересный факт: Фомин сам добровольно рассказал следователям, что принял конверт с деньгами от Соболевского. Так и стало известно об этом эпизоде.

Прокурор озвучил еще два случая со взятками. Они связаны с представителями компаний «Белэкспомед» и «Геол-М».

По версии следствия, от главы «Белэкспомед» он принял не менее 200 рублей, а от главы «Геол-М» Владимира Ладутько в августе 2016 года — не менее 2000 долларов. Последний пример связан с благодарностью по закупке мединструмента для эндоскопического отделения.

Интересно, что Владимир Ладутько фигурировал и в деле бывшего главы управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака, экс-главы Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергея Корытько, бывшего главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка.

По словам прокурора, Фомин полностью признал свою вину и вернул незаконный доход.

Гособвинитель запросил для него четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в течение пяти лет.

Защитник Фомина обратил внимание, что деньги, которые передавали главврачу, не являются взятками. Взятку дают за благоприятное решение вопросов, а Фомин никаких таких вопросов не решал и ни с кем ни о чем не договаривался, денег не требовал и в момент передачи их не видел, так как они были в пакетах среди рекламных проспектов. При этом все три человека передавали ему деньги по своему желанию, сумму определяли самостоятельно в качестве благодарности. Более того, он даже еще не был главврачом, когда с компанией Fresenius заключался договор на техническое обслуживание оборудования.

Адвокат попросил переквалифицировать обвинение с ч.1 и ч.2 ст 430 УК (Получение взятки) на ч.2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) и применить к Олегу Фомину наказание в виде ограничения свободы, а не лишения. Он ранее не судим, у него на иждивении малолетний ребенок и престарелый отец, который нуждается в лечении. На работе его характеризовали только положительно, он пользовался авторитетом среди медиков. Коллеги говорили, что он порядочный человек. По словам адвоката, Фомин готов работать в любом медучреждении страны и приносить пользу своим честным трудом и так доказать, что исправился.

— Каждый может совершить ошибку в жизни, но и каждый может рассчитывать на снисхождение суда. Вот на такое снисхождение сегодня рассчитывает и обвиняемый, — сказал адвокат.

Также утром в суде выступила бывший главный бухгалтер 1-й больницы Минска Наталья Рымашевская. Она работала в клинике с 1980 года до 14 мая 2018 года. Главным бухгалтером была с 1983 по 2017 год. Она рассказала, что оплаты по договорам производились в порядке очереди и наличия на счету больницы денег. Фомин ничьи интересы не лоббировал. Она охарактеризовала бывшего главврача как очень хорошего человека и руководителя.

В последнем слове Олег Фомин поблагодарил суд за внимательное рассмотрение дела против него. Чувствовалось, что ему сложно говорить. Олег Юрьевич делал паузы и смотрел в листик, где было написано его последнее слово.

— Для меня и всех руководителей такого ранга, пришедших из практической медицины, наверное, это было так — впали в искушение и недооценили степень взяткобратия, как случилось по нашей статье и нашему нарушению (…) Я бы никогда не принес ущерб государству, если бы знал. Я считал, что это поощрение, бонус от людей, которые имеют чрезвычайный доход. Я всю свою жизнь сознательно стремился помогать людям, облегчать их боль и страдание и делать их жизнь полноценной всеми доступными мне средствами. То есть выполнение своего непосредственного врачебного долга, должностных обязанностей руководителя, научных и исследовательских изысканий, участие в благотворительных акциях, общественной деятельности. Полное осознание того, что я сделал что-то незаконное, пришло ко мне после задержания.

Он сказал, что искренне раскаялся и попросил учесть безупречное прошлое, нахождение на иждивении малолетнего ребенка и престарелого отца, чистосердечное раскаяние и проявить снисхождение.

Еще утром в суде уточнили моменты по арестованному имуществу Фомина. По словам обвиняемого, чуть более 106 тысяч евро, которые арестовали, — это семейные накопления. Это деньги бабушки, его отца — все, мол, лежали в одном месте. Около 10 тысяч долларов на счету — личные сбережения, как и еще чуть более 13 тысяч долларов, а около 51 тысячи российских рублей — деньги на отпуск. Также среди денег есть те, что принадлежат гражданской жене.

Квартира главврача строилась в кредит, который до сих пор выплачивается.