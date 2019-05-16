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Фотофакт: В Куропатах прошла межконфессиональная молитва

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  • 16.05.2019, 17:46

Участники молебна возложили цветы и свечи к памятному камня на Голгофе.

В Куропатах прошла межконфессиональная молитва под руководством православного священника Адриана Латушко, пишет «Новы час».

В молебне участвовали священники-участники международной конференции «Церкви и местные сообщества перед лицом социальных вызовов», которая сейчас проходит в Минске, а также небольшое количество местных прихожан.

По словам Адриана Латушко, православная церковь всегда помнит и чтит память безвинно погибших мучеников. Священник расстроен недавним вандализмом белорусских властей в урочище. Сейчас православная церковь, по его словам, собирает и анализирует информацию по Куропатам, чтобы выработать общую официальную позицию православной церкви.

В заключение участники молебна возложили цветы и свечи к памятному камня на Голгофе.


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