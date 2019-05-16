Правозащитники задали властям неудобные вопросы о задержании ингушского блогера в Минске 16.05.2019, 17:49

Исмаил Нальгиев

Беларусь должна отказаться от практики «упрощенной экстрадиции».

8 мая 2019 года в 11.20 в национальном аэропорту «Минск» сотрудниками милиции был задержан гражданин Российской Федерации Исмаил Нальгиев – общественный активист, журналист, блогер, активный участник протестов против договора о границе между Чечней и Ингушетией, пишет baj.by.

При задержании ему устно было объявлено, что он находится в розыске. Вместе с тем, предусмотренная УПК Республики Беларусь процедура выдачи в связи с нахождением в международном розыске начата не была.

По истечении 3-х часов он был освобожден, и сразу задержан сотрудниками милиции из Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, а также Отдела по гражданству и миграции (ОГиМ) Октябрьского района г. Минска.

Исмаил Нальгиев был доставлен в здание Октябрьского районного управления внутренних дел г. Минска. Там в течение нескольких часов в отношении него было оформлено постановление о высылке в принудительном порядке из Республики Беларусь, причем основания для высылки были указаны расплывчато, без указания, какие действия высылаемого угрожают национальной безопасности Республики Беларусь, общественному порядку, защите нравственности, здоровья населения, правам и свободам граждан Республики Беларусь.

Несмотря на неоднократные требования Исмаила Нальгиева дать ему возможность встретиться с его адвокатом, который находился в это время в том же здании, такая возможность предоставлена не была. Никакие документы о задержании и высылке Исмаилу Нальгиеву на руки не выдавались.

Исмаил Нальгиев был помещен в изолятор временного содержания г. Минска, где только в 21.00 его смог посетить адвокат. Адвокат отметил, что Нальгиев выглядит уставшим, не ел со вчерашнего дня, так как, будучи верующим мусульманином, вынужден отказываться от еды, которая приготовлена несоответствующим образом. Теплые вещи и подходящие продукты питания в изолятор для Исмаила Нальгиева удалось передать 9 мая, однако по состоянию на 16.45 9 мая он их так и не получил. Таким образом, более суток Исмаил Нальгиев содержался в изоляторе временного содержания без пищи.

8 мая было принято «Заявление правозащитных организаций по ситуации с задержанием Исмаила Нальгиева» . В заявлении указывалось, что существует угроза применения пыток в случае выдачи Исмаила властям Российской Федерации, и содержалось требование «неукоснительного соблюдения законодательства Республики Беларусь и выполнения всех необходимых процедур для недопущения нарушения прав Исмаила Нальгиева».

9 мая были поданы жалобы на действия сотрудников милиции в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел Республики Беларусь.

Только 10 мая в 08.40 адвокату сообщили, что ещё 8 мая в отношении Исмаила Нальгиева принято решение о высылке в принудительном порядке. Сотрудники отдела по гражданству и миграции отказывались принять ходатайство адвоката о предоставлении мер дополнительной защиты. В итоге оно было все же принято, но оставлено без рассмотрения.

В 13.15 жалоба на постановление о высылке в принудительном порядке из Республики Беларусь была зарегистрирована в Главном управлении внутренних дел г. Минска. В 14.30 Начальник ОГиМ был уведомлен об обжаловании высылки и необходимости ее приостановления. Тем не менее, в 16.30 начальник ОГиМ сообщил, что высылка исполнена.

Полагаем, что указанными действиями сотрудниками белорусской милиции были нарушены международные обязательства Республики Беларусь в части необходимости предоставления гарантий прав человека Исмаилу Нальгиеву по:

- защите от пыток и иных форм жестокого, бесчеловечного обращения или наказания, выразившиеся в выдаче иностранного гражданина государству, в котором ему угрожают пытки, а также в непредставлении надлежащих условий содержания в ИВС лицу, соблюдающему традиции ислама;

- защите от произвольного ареста или содержания под стражей, выразившееся в нарушении процедуры, которая установлена законом для выдачи лиц в связи с нахождением их в международном розыске;

- обеспечению права на защиту, выразившемуся в непредоставлении возможности получить юридическую помощь при оформлении высылки в принудительном порядке;

- обеспечению права на обжалование принятого в отношении него решения о принудительной высылке, выразившееся в фактическом исполнении указанного решения, несмотря на поданную жалобу.

Это не первое подобное нарушение белорусскими властями прав иностранных граждан. В июне 2017 года в нарушение предусмотренных процедур, несмотря на усилия правозащитников и адвокатов, российским властям был передан гражданин РФ Мурад Амриев, несмотря на то, что имелись серьезные опасения, что по доставлению в Чеченскую Республику он подвергнется пыткам и жестокому обращению. В августе 2017 года с территории Беларуси гражданин Украины Павел Гриб был незаконно вывезен в РФ с целью дальнейшего уголовного преследования.

В связи с вышеизложенным требуем от властей Беларуси:

- неукоснительно соблюдать принятые на себя обязательства в области защиты и поощрения прав человека, в частности, по защите от пыток и иных форм жестокого, бесчеловечного обращения или наказания, по защите от произвольного ареста или содержания под стражей, по праву на защиту, по праву на обжалование принятых решений;

- дать правовую оценку действиям должностных лиц, нарушившим, права Исмаила Нальгиева и принять меры по восстановлению этих прав, предоставив действенное средство правовой защиты;

- отказаться от практики «упрощенной экстрадиции» при исполнении запросов спецслужб Российской Федерации и иных государств о выдаче им иностранных граждан, находящихся на территории Республики Беларусь.

К заявлению присоединились:

1. Публичное учреждение «Белорусский документационный центр»

2. Экспертно-правовое товарищество «Инициатива FORB»

3. Учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа“»

4. Общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов»

5. Республиканское общественное объединение «Правовая инициатива»

6. Республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский хельсинкский комитет»

7. Правозащитный центр «Вясна»

8. Просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»

9. Белорусский Дом прав человека имени Бориса Звозскова

10. Республиканской общественное объединение «Белорусский ПЭН-Центр»