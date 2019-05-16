Павел Северинец: БелАЭС - российская ядерная бомба, подброшенная под забор соседям 4 16.05.2019, 17:54

1,019

Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Для закрытия АЭС в Островце нужна сильная западная коалиция.

Как сообщал сайт Сharter97.org, 15 мая лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич и сопредседатель БХД Павел Северинец выступили в Сейме Ливты.

Сопредседатель БХД Павел Северинец заявил «Радыё Свабода», что литовских политиков, парламентариев, прежде всего, беспокоит строительства АЭС в Островце, которое находится буквально в 20 километрах от границы с Литвой.

«Интересовали всех два основных вопроса: Александр Лукашенко и АЭС. Мы добавили еще несколько. Моя позиция по Лукашенко - он не является гарантом независимости. Мы благодарили литовцам за их принципиальную позицию в этом вопросе. Ориентироваться здесь нужно на белорусский народ, именно он - гарант независимости, а вовсе не режим. Также для нас очевидно, что Лукашенко использует отношения с Европой только для шантажа Москвы либо для продажи этих отношений за очередной кредит», - пересказал свою позицию сопредседатель БХД Павел Северинец.

По его словам, для литовцев АЭС в Островце - проблема № 1 в отношениях с Беларусью.

«Моя позиция: БелАЭС - российская ядерная бомба, подброшенная под забор соседям, буквально в 50 км от литовской столицы. Это недопустимо. Все демократические партии Беларуси сформулировали свою позицию - закрытие станции. То есть безопасность, тесты - это все разговоры. Только закрытие. И мы считали бы нужным создание сильной западной коалиции, которая добивалась бы и от России, и от Беларуси закрытия этого проекта в стране, пострадавшей от Чернобыля», - заявил Северинец.

Также шла речь о перезахоронении останков Кастуся Калиновского, о политических заключенных, о Куропатах. В частности, о том факте, что в Куропатах снесли и литовский крест, который был там установлен.

По словам Северинца, была достигнута договоренность, что такие слушания «должны стать регулярными для того, чтобы политика на критически важном для литовцев белорусском направлении была устойчивой».