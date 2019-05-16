Лукашенко не сломил Пашиняна: его человек в этом году ОДКБ не возглавит 2 16.05.2019, 18:20

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Официальному Минску не удалось договориться с Ереваном.

Пост генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года займет ныне госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, сообщил и.о. генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает interfax.by.

– В принципе, 22 мая будет принято решение министрами иностранных дел стран ОДКБ для доклада главам государств о назначении представителя Беларуси с 1 января 2020 года, как это предусмотрено решением Совета коллективной безопасности, – сказал Семериков.

О Станиславе Засе он сказал так:

– Эта кандидатура прошла согласование. Многие президенты одобрили эту кандидатуру, подписаны соответствующие решения.

Эти слова, вероятно, свидетельствуют о том, что одобрения со стороны главы Армении Никола Пашиняна так и не удалось добиться. И участники спора остановились на компромиссном варианте: ОДКБ до следующего года продолжит возглавлять ни представитель Минска, ни представитель Еревана, а российский генерал Семериков, пишет «Салiдарнасць».

Напомним, как развивался скандал. В прошлом году Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ. В Ереване считали, что оставшийся за ним срок (полтора года) должен «додежурить» другой их представитель.

Однако власти остальных стран, раздраженные революционными событиями в Армении, решили, что новый генсек должен быть избран от Беларуси – следующей по алфавиту страны.

Станислава Зася попытались утвердить на саммите в конце 2018 года. Но безуспешно. Ереван пошел на принцип, к тому же Зась запятнал себя в его глазах сотрудничеством с Азербайджаном.

И все же представитель Беларуси стал объезжать государства ОДКБ для согласования своей кандидатуры. Приняли Зася все – кроме Армении. Последним, кстати, его кандидатуру в декабре прошлого года одобрил Лукашенко.

Зась даже намекнул, что его назначение может состояться без согласия Еревана. Но впечатления это на армянские власти не произвело.

Слова Семерикова говорят о том, что Лукашенко додавить Пашиняна не смог. Несмотря на его желание, Зась не возглавил ОДКБ в прошлом году и уже, похоже, не возглавит в этом.