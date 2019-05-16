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Денис Ивашин: В РФ прорабатываются сценарии по моей нейтрализации

  • 16.05.2019, 19:07
ДЕНИС ИВАШИН
ФОТО: "БЕЛОРУССКИЙ ПАРТИЗАН"

Официальное заявление редактора белорусской службы сообщества InformNapalm.

Редактор белорусской службы международного волонтерского сообщества InformNapalm Денис Ивашин сделал официальное заявление в связи с непрекращающейся информационной агрессией против него российских медиа-ресурсов.

“Российская пропаганда развернула против меня полномасштабную информационную кампанию с целью очернения и дискредитации моего имени. Длится она непрестанно уже в течение целого месяца, начиная с середины апреля 2019 г. Показательным является то, что в нее вовлечены и некоторые белорусские акторы, что непосредственно свидетельствует об их подконтрольности российским кураторам.

Фронтменами информационной войны против меня выступают такие российские пропагандистские рупоры, как antimaydan.info, news-front.info, novorosinform.org, politnavigator.net, телеграмм-каналы «338», «Трыкатаж» и ряд других.

Характер, способ подачи и каналы распространения дезинформации свидетельствуют о том, что за этим предположительно стоят силовые ведомства Российской Федерации. Вполне возможно, к ней имеет отношение Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ), об этом косвенно свидетельствуют абсолютная топорность и некомпетентность проведения информационно-психологической спецоперации.

Чтобы уменьшить оперативный простор для «окончательного решения» моего вопроса и использования возможных сценариев по моей нейтрализации, в том числе похищения на территории Беларуси и передачи российским силовикам либо инсценирования суицида, заявляю следующее:

На России последний раз я был в первой половине 2008 года. После начала военных действий РФ против Украины и моего непосредственного участия в противодействии российской информационной агрессии, считаю посещение России для себя смертельно опасным. Убежден, что государство-агрессор Российская Федерация является как для меня лично, так и для Беларуси прямым врагом. Не планирую и не собираюсь посещать территорию РФ вплоть до полной ликвидации путинского режима. Оставляю за собой единственную возможность туда попасть только в статусе военного корреспондента в составе экспедиционных сил стран антипутинской коалиции.

Не имею никаких суицидальных склонностей. Физически и психически здоров. Свою жизнь очень люблю и ценю, значительную часть которой посвящаю именно усилению национальной безопасности Беларуси, вижу в этом свою роль как журналиста и жизненную миссию как патриота.

Российская информационная спецоперация против меня происходит на фоне значительного обострения российско-белорусских отношений, отзыва посла РФ Михаила Бабича, торгово-экономической войны, нескрываемых устремлений России окончательно поглотить Беларусь под прикрытием полноценного развертывания проекта так называемого «Союзного государства». Имеется прямая угроза потери суверенитета и независимости Беларуси. Агрессивные действия РФ против меня — лишь один из множества шагов реализации этой угрозы.

Целенаправленная информационная кампания российских средств массовой дезинформации в отношении меня — наилучший показатель моей эффективности. Поэтому свою журналистскую деятельность я буду продолжать с еще большим энтузиазмом.

Редактор белорусской службы международного волонтерского сообщества InformNapalm Денис Ивашин.

Ignis vincit tenebris!

Жыве Беларусь! Слава Україні!

Гродно, 16 мая 2019 г.”


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