Фотофакт: Встреча Николая Статкевича и Светланы Алексиевич
- 16.05.2019, 19:10
Лидер Белорусского Национального Конгресса и Нобелевский лауреат встретились в Минске.
Лидер БНК Николай Статкевич разместил сегодня в Фейсбуке фотографию с Нобелевским лауреатом по литературе Светланой Алексиевич.
«На днях имел честь быть гостем Светланы Алексиевич. Хорошо, что в нашей стране есть такая Личность», - написал политик.
Николай Статкевич — один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, председатель партии «Народная Грамада», провел в заключении в Беларуси за свои политические взгляды около 8 лет.
Светлана Алексевич - белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор книг «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хэнд».