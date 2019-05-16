Фотофакт: Встреча Николая Статкевича и Светланы Алексиевич 16.05.2019, 19:10

Николая Статкевич и Светлана Алексиевич

Лидер Белорусского Национального Конгресса и Нобелевский лауреат встретились в Минске.

Лидер БНК Николай Статкевич разместил сегодня в Фейсбуке фотографию с Нобелевским лауреатом по литературе Светланой Алексиевич.

«На днях имел честь быть гостем Светланы Алексиевич. Хорошо, что в нашей стране есть такая Личность», - написал политик.

Николай Статкевич — один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, председатель партии «Народная Грамада», провел в заключении в Беларуси за свои политические взгляды около 8 лет.

Светлана Алексевич - белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор книг «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хэнд».