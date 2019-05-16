закрыть
16 мая 2019, четверг, 19:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Фотофакт: Встреча Николая Статкевича и Светланы Алексиевич

  • 16.05.2019, 19:10
Николая Статкевич и Светлана Алексиевич

Лидер Белорусского Национального Конгресса и Нобелевский лауреат встретились в Минске.

Лидер БНК Николай Статкевич разместил сегодня в Фейсбуке фотографию с Нобелевским лауреатом по литературе Светланой Алексиевич.

«На днях имел честь быть гостем Светланы Алексиевич. Хорошо, что в нашей стране есть такая Личность», - написал политик.

Николай Статкевич — один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, председатель партии «Народная Грамада», провел в заключении в Беларуси за свои политические взгляды около 8 лет.

Светлана Алексевич - белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор книг «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хэнд».


популярное за неделю

Мнение

Китай становится старшим братом для РФ
Китай становится старшим братом для РФ Андрей Пионтковский
Взятка в зеленых - придворный вариант
Взятка в зеленых - придворный вариант Владимир Халип
Мечта маленького Вовы
Мечта маленького Вовы Игорь Эйдман
Экономическая карамазовщина
Экономическая карамазовщина Константин Скуратович