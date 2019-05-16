«Не прощаемся. До завтра!»: борьба за сквер в Екатеринбурге продолжается 16.05.2019, 19:18

Противостояние горожан и силовиков длится до глубокой ночи.

Утро третьего дня противостояния в городском сквере на берегу Исети началось со строительных работ. На оцепленной территории появилась буровая техника, вагончики, рабочие-монтажники, сварщики и под надзором чоповцев и солдат Росгвардии началось возведение забора. Ближе к полудню народ, разбившись на группы, стал собираться в сквере и на набережной, осваивать ту территорию, которая осталась вне оцепления ОМОНа.

Люди наблюдали, как вкручивают сваи и металлическую сетку заменяют пластиковыми панелями. Акция проходила мирно, без выкрикивания лозунгов, но не без возмущений, пишет svoboda.org.

– Храм, видимо, нужен, но не здесь, – убеждён житель Екатеринбурга Владислав. – Поставьте храм на месте Богоявленского кафедрального собора, который большевики разрушили в 1930 году на площади 1905 года. А здесь людям нужен воздух и пространство.

На тот момент единственным возмутителем спокойствия оказалась жительница Санкт-Петербурга Эльвира Комарова. Она пришла в сквер у драмтеатра и приковала себя противоугонной велосипедной цепью к дереву. Сотрудники полиции пытались освободить ее с помощью садовых ножниц, но помешали очевидцы, они привлекли внимание активистов. Завязалась словесная перепалка. Люди возмущались, что Комаровой больно. Но сопротивление Эльвиры длилось недолго, ее посадили в полицейскую машину.

– Надо решать эту проблему мирно, но так у нас не получается, – возмутился активист Павел, собравший вокруг себя людей. – Наше мнение не услышано властями, поэтому люди выходят, чтобы достучаться до властей таким образом. Отсюда получается конфликт.

Отдельной группой с красными флагами и растяжками стояли молодые люди, представляющие партию КПРФ.

– Идея строить здесь церковь напоминает мне бизнес-проект, связанный с торговыми точками, – объяснил свою позицию активист Владимир. – Храмов стало очень много, как магазинов. Городская дума дала добро на строительство, но абсолютно проигнорировав нашу точку зрения. Здесь должен быть сквер, и точка.

Тем временем солдаты Росгвардии взяли в двойное кольцо ограждённую территорию сквера, первая линия обороны перед забором, вторая линия – за стеной, между ними отдельными группами сосредоточились сотрудники частного охранного предприятия, которые днем раньше активно принимали участие в противостоянии с активистами.

Ближе к семи вечера народ почти полностью заполнил сквер, точнее, ту часть, которая выходила к драмтеатру. Эта площадка по атмосфере местами напоминала протестную акцию "Оккупай Абай" 2012 года в Москве, когда сотни людей собирались на Чистых Прудах, где был обустроен основной лагерь оппозиции с культурной программой. Так же и здесь, в сквере молодежь разбилась на группы, организовав мини-концерты и выступления, как под живые инструменты, так и под фонограмму.

В 21:30 горожане устроили флешмоб. В одно мгновение над головой подняли фонарики и кричали: "Мы за сквер!" Люди требовали провести референдум. Бойцов ОМОНа становилось все больше и больше. Солдаты крепко взялись за руки, создав плотное неприступное кольцо. Начались словесные перепалки с полицией.

Около десяти часов вечера в новый укрепленный забор из толпы полетели бутылки с водой. Часом позже начались стычки – силовики начали оттеснять людей и проводить задержания. В разных местах стали раздаваться хлопки, и в небо полетели сигнальные ракеты. Активисты несколько часов подряд выкрикивали лозунги: "Только референдум!", "Здесь будет сквер!", "Где мэр? Где Куйвашев!"

К 11 часам вечера мирная акция с песнями и бесплатной раздачей пиццы обернулась давкой, криками и задержаниями. В толпе и за забором взрывали петарды и дымовые шашки. Активисты называли тех, кто зажигает фаеры и бросает их в сторону росгвардейцев, провокаторами. В такие моменты из рядов силовиков выбегали омоновцы, хватали активистов и быстро затаскивали их на территорию, подконтрольную полиции. Постоянные участники несанкционированной акции "За сквер" заявили, что использование пиротехники – дело рук самих силовиков, получающих карт-бланш на задержание самых активных протестующих.

Противостояние горожан и правоохранительных органов продлилось примерно до двух часов ночи. Омоновцы буквально вытеснили за территорию сквера гражданских активистов, и параллельно начались задержания. Десятки горожан, преимущественно молодых людей, были брошены в автозаки. Уходя из сквера, оставшиеся участники акции говорили друг другу и сотрудникам ОМОНа: "Не прощаемся. До завтра!"