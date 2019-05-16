Школьный музей Бориса Кита в Новогрудке переименовали 16.05.2019, 19:27

Борис Кит

Фото: Кастусь Лашкевіч

Знаменитый в мире исследователь космоса был директором Новогрудской белорусской гимназии.

Школьный музей Бориса Кита в Новогрудке, который находится в здании бывшей гимназии, где он был директором, больше не носит его имя, пишет Hrodna.life.

Борис Кит, знаменитый в мире исследователь космоса, закончил Новогрудскую белорусскую гимназию в 1928 году, а осенью 1939 стал директором гимназии. Новогрудская СШ №1 находится в здании той самой бывшей гимназии.

С 2007 года там открыли музей имени Бориса Кита. Он включает разделы, связанные с историей школы, и мемориальную комнату Кита. В экспозиции — документы, экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью бывшего директора и преподавателя. Сообщалось, что экспозиция в школе создана научными сотрудниками Новогрудского историко-краеведческого музея. В этом году музей поменял свое название, в нем больше не упоминается имя знаменитого ученого.

Читатель Hrodna.life из Новогрудка рассказал, что смена названия музея состоялась после визита комиссии по образованию, которая не одобрила, что это музей именно имени Бориса Кита. По информации читателя, музей собираются не только переименовать, но и сделать экспозицию, посвященную ветеранам системы образования, и уже среди других будет упоминаться Борис Кит.

Директор СШ №1 Алла Столярчук пояснила, что комиссии не было, назвала это слухами. По ее словам, музей переименовали, так как с 2017 года объединили две школы, №1 и №2. В №2 тоже был музей школы, ему выделили помещение, и общий музей теперь называется «Вехи истории». По словам наследницы Бориса Кита, переименование произошло в начале 2019 года по решению педсовета. Директор школы сказала, что переносить музей или менять экспозицию не намерена.

Начальник управления образования Новогрудского райисполкома Людмила Мороз ответила, что не располагает информацией ни о переименовании, ни о комиссии, и комментировать этот вопрос отказалась.

Заместитель председателя исполкома по вопросам образования Светлана Королько подтвердила информацию, полученную в школе: изменение названия связано с объединением двух учебных заведений, документы начали готовить в 2018 году, комиссия отношения к этому не имеет.

На сайте школы на странице «История школы» Борис Кит значится как «ученый — астронавт мира, директор школы в 1939 г.». В школе есть также пионерская дружина имени Кита.

Борис Кит, доктор философии в области математики и истории науки, является почетным доктором наук Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Почетным гражданином Новогрудка. Новогрудский музей хранит около 600 экспонатов, переданных Борисом Китом — его личные вещи, публикации, фотографии, награды. Борис Кит умер 1 февраля во Франкфурте-на-Майне на 108 году жизни.