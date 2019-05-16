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Испанский «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира

  • 16.05.2019, 19:29

Мадридский клуб был признан самым сильным и дорогим футбольным брендом мира впервые с 2010 года.

Мадридский «Реал» опередил британский «Манчестер Юнайтед» и стал самым дорогим футбольным брендом мира, следует из ежегодного отчета Football 50 консалтинговой компании Brand Finance, передает РБК.

Эксперты оценили стоимость бренда «Реала» в €1,6 млрд. За год он подорожал почти на 27% и стал самым ценным с точки зрения бизнеса в мире футбола. А домашняя арена «Реала» «Сантьяго Бернабеу» была признана самым эффективно работающим стадионом в мире.

Этот рост ценности частично связан с тем, что за последние пять лет клуб четырежды становился победителем Лиги чемпионов UEFA. Кроме того, указывают эксперты, «Реал» первым в мире преодолел барьер в €750 млн доходов в сезоне 2017–2018 годов.

В рейтинге Brand Finance «Реал» в последний раз занимал первую строку в 2010 году, а недавний лидер «Манчестер Юнайтед» опустился на второе место со стоимостью бренда в € 1,4 млрд.

Бренд еще одного испанского клуба, «Барселоны», оценили в €1,39 млрд. Он занимает третью строку. С этой оценкой сопоставима стоимость бренда немецкой «Баварии» — €1,31 млрд. Замыкает пятерку лидеров британский клуб «Манчестер Сити» (€1,255 млрд).

Оценили эксперты и популярность национальных чемпионатов.

Английская премьер-лига стала наиболее популярным национальным чемпионатом в Европе: в рейтинге Brand Finance из 50 участников — 17 клубов из Британии, а совокупная стоимость их брендов достигает 43% от стоимости всех включенных туда клубов.

В рейтинге также оказалось 13 команд немецкого национального чемпионата, однако по совокупной стоимости брендов Бундеслига уступает испанской Ла Лиге.


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