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Мадонна появится в финале «Евровидения»

  • 16.05.2019, 19:40

Знаменитая певица будет в качестве приглашенной звезды.

Мадонна появится в финале "Евровидения", который пройдет 18 мая в Тель-Авиве. Знаменитая певица будет в качестве приглашенной звезды. Ожидается, что она исполнит три песни, информирует ТАСС.

В СМИ появилась информация, что выступление Мадонны будет стоить 1,3 млн долларов. Оплатит его израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс.

Как известно, в финал "Евровидения 2019" вышла представительница Беларуси Зена.


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