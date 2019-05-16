Мадонна появится в финале «Евровидения» 16.05.2019, 19:40

Знаменитая певица будет в качестве приглашенной звезды.

Мадонна появится в финале "Евровидения", который пройдет 18 мая в Тель-Авиве. Знаменитая певица будет в качестве приглашенной звезды. Ожидается, что она исполнит три песни, информирует ТАСС.

В СМИ появилась информация, что выступление Мадонны будет стоить 1,3 млн долларов. Оплатит его израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс.

Как известно, в финал "Евровидения 2019" вышла представительница Беларуси Зена.