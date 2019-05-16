Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию «Голос» 4 16.05.2019, 19:48

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Парламентские выборы в Украине должны состояться осенью 2019 года.

Новосозданную партию "Голос" финансируют представители малого и среднего бизнеса, рассказал 16 мая лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в комментарии движению "Чесно", опубликованном в Facebook, передает gordonua.com.

"Мы не берем ни копейки у олигархов и не будем с ними никогда ни о чем говорить. Всю свою жизнь, когда я занимался музыкой, я зарабатывал деньги тем, что большое количество обычных украинцев давали нам через билеты свои деньги. Большая часть денег, которые мы сейчас собираем, поступает от малого, среднего бизнеса, от обычных людей, которые хотят нам помочь. Мы уверены, что с их помощью мы честно соберем все деньги", – заявил он.

Музыкант также рассказал, что ожидает принятия избирательной реформы и голосования по открытым спискам на предстоящих парламентских выборах.

"Мажоритарка – это прошлое, старая политика, которая должна отойти. И мы очень ждем, что новые парламентские выборы, если наша страна проголосовала за изменения, состоятся по новой избирательной системе – системе открытых избирательных списков", – отметил Вакарчук.

Он не отрицал возможности участия в парламентских выборах по старой системе.

"Партия будет делать все, чтобы влиять на украинскую власть максимально", – сказал музыкант, отвечая на вопрос о том, будет ли его политсила баллотироваться в мажоритарных округах.

В январе 2019 года Вакарчук заявил, что разочарован нынешним состоянием украинской политики и хочет привести туда как можно больше новых лиц. "Я в деле. Вы узнаете больше в ближайшее время", – отметил Вакарчук. Певец добавил, что "власть как таковая его не волнует".

В феврале Вакарчук сообщил, что собирает свою команду. Музыкант не исключал, что она может принять участие в парламентских выборах.

16 мая он представил свою партию.

Парламентские выборы в Украине должны состояться осенью 2019 года.